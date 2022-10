„Man sollte sich auf positive und negative Szenarien vorbereiten“

Franz Köninger ( AmbitionTrading) investiert seit über 20 Jahren erfolgreich in Aktien. Als wikifolio Trader ist er seit 2016 aktiv. Mit seinem wikifolio Ambition Europa und USA erzielte Köninger seitdem einen Wertzuwachs von 86,9 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Performance liegt damit bei ansehnlichen 11,4 Prozent pro Jahr. Neben der Performance ist besonders Köningers Risikomanagement beeindruckend. Der Risiko-Faktor von „Ambition Europa und USA“ liegt bei 0,56 und damit deutlich unter dem einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. Im Interview gewährt der erfahrene Trader Einblicke in seine Strategie.

Ambition Europa und USA AmbitionTrading DE000LS9KXW0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +87,0 % seit 28.12.2016

+10,9 % 1 Jahr 0,56 × Risiko-Faktor

EUR 177.594,50 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 11,4 Prozent

In meinem wikifolio setze ich auf…

Franz Köninger: folgende Strategie: In starken Marktphasen ist die Aktienquote im wikifolio hoch und in einem schwache Marktumfeld niedrig. Damit habe ich bisher die Volatilität und den Draw Down des wikifolio’s „Ambition Europa und USA“ niedrig halten können.

Mein Fokus liegt zuerst auf dem Gesamtmarkt und den einzelnen Marktsektoren. Einzelwerte werden aus den am besten laufenden Sektoren gewählt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Swingtrades mit Einzelwerten sind erste Wahl in Bullenmärkten. In Bärenmärkten bin ich oft Flat und warte auf Bärenmarktrallys, die ich auch mit ETF’s trade.

Die Cashquote in meinem wikifolio beträgt derzeit 99 Prozent, weil…

ich auf eine weitere Bärenmarktrally warte und es aktuell sehr viele Risiken gibt, die auf die Aktienmärkte drücken. Zu den wichtigsten Risiken gehören die stark steigenden US-Zinsen, Krieg in Europa, die Rohstoffpreise sowie die kippenden Immobilienmärkte. Außerdem sind die Gewinnschätzungen für 2023 meiner Meinung zu hoch.

Das Sentiment ist aktuell allerdings derart am Boden, dass kurze Erholungs-Rallyes wahrscheinlicher werden und gegebenenfalls auch von mir gehandelt werden.

US-amerikanische Aktien überzeugen mich aktuell am meisten, weil…

deren Regierung hinter ihrer eigenen Wirtschaft steht. Das ist derzeit in Europa weniger der Fall. Ich bin der Meinung, dass insbesondere die deutsche Wirtschaft gestärkt aus dieser Krise herauskommt. Wann das sein wird, kann ich nicht sagen. Aktuell ist aber auf allen Märkten Vorsicht geboten.

Von den nächsten 6 Monaten erwarte ich mir an den Börsen…

vor allem hohe Volatilität. Im positiven Fall könnte es beispielsweise bei Friedensverhandlungen zu einer deutlichen Erleichterungsrally an den Märkten kommen. Man sollte sich jedenfalls auf positive und negative Szenarien vorbereiten.

Investments, von denen ich die Finger lasse, sind…

SPAC’s (Special Purpose Acquisition Company), weil man damit statisch gesehen meist viel Geld verliert.

SPAC Ein SPAC (Sepcial Purpose Acquisition Company) ist ein Übernahmevehikel, welches gegründet wird, um über einen Börsengang zwischen 50 Millionen und zwei Milliarden US-Dollar einzusammeln. Anschließend werden damit eine oder mehrere Übernahmen durchgeführt.

Mein bester Trade bisher war…

Cisco Systems. Bei dieser Aktie habe ich 5.000 DM eingesetzt und 25.000 DM nach dem Verkauf erhalten. Eine Verfünffachungen gelang mir ebenfalls mit der AOL Aktie. Was soll ich sagen – Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Zeit von 1998 bis 2000 war schon sehr crazy.

Die erste Aktie, die ich gekauft habe, war…

die Philipp Holzmann AG. Jahrzehnte lang war die Philipp Holzmann AG das größte deutsche Bauunternehmen. Ich kaufte damals 3 Aktien für je 1.500 DM und verkaufte sie wieder für 1.000 DM pro Aktie. Ich hatte somit einen satten Verlust von ca. 33 Prozent realisiert. Später ging die Philipp Holzmann AG sogar Pleite. Im Nachhinein gesehen war das gleich zu Beginn meiner Trader-Laufbahn eine sehr wichtige Erfahrung zum Thema Verlustbegrenzung!

Meine Liebe zur Börse wurde entfacht durch…

einen Artikel über Technische Analyse. Dort wurde u.a. erklärt, dass sich Kursmuster wiederholen. Darüber wollte ich unbedingt mehr erfahren und habe mir das Buch „Technische Analyse der Finanzmärkte“ von John J. Murphy gekauft. Danach war ich fasziniert von der Börse.

Meine Börsenweisheit Nummer 1 ist:

Zum Thema Verlustbegrenzung: "Wenn du keinen kleinen Verlust realisieren kannst, wirst du irgendwann die Mutter aller Verluste hinnehmen müssen." - Ed Seykota Zum Thema FOMO: „Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie hinterherlaufen. Die nächste kommt bestimmt.“ - André Kostolany

Ein Investment-Buch, das ich jedem ans Herz legen kann, ist…

„Das große Buch der Markttechnik“ von Michael Voigt, den ich übrigens am Rande eines Börsenseminares kennengelernt habe.

Herr Köninger, vielen Dank für das Gespräch!

