10 Jahre wikifolio – die Beliebtesten, Größten und sonstige Highlights

Solides Wachstum ist eines davon. Es feiert damit, genau wie die Social-Trading-Plattform, heuer sein 10-jähriges Jubiläum.

Die Nummer 1

Es war außerdem das erste wikifolio, das erstellt wurde – und beim ersten Emissionswurf dabei. Damit hat Trader Markus Buchner ( Sparmeister ) einen vortrefflichen Namen gewählt, der das erste Jahrzehnt für wikifolio.com perfekt auf den Punkt bringt und natürlich auch sein eigenes Musterdepot ausgezeichnet beschreibt.

Solides Wachstum Sparmeister DE000LS9AAB3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +180,9 % seit 14.01.2012

-14,6 % 1 Jahr 0,65 × Risiko-Faktor

EUR 176.950,52 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +10,1 %

Mit Solides Wachstum setzt Buchner auch heute noch aktiv auf Aktien von Unternehmen, die Marktführer in ihren Branchen sind. Weltweite Diversifikation über viele Sektoren hinweg sorgen im Depot für Stabilität. Seit der Erstellung im Januar 2012 hat Buchner damit trotz diverser Krisen eine Performance von 180 Prozent oder durchschnittlichen 10 Prozent pro Jahr erzielt – den DAX schlägt er damit um Längen, aber auch vor dem breiten MSCI World muss er sich nicht verstecken. Mit Blue Chips wie Amazon , LVMH , Microsoft oder Roche uvm. lässt sich zudem der eine oder andere Gegenwind ganz gut überstehen. Insgesamt einfach eine solide Leistung.

Die Meilensteine aus 10 Jahren

So wie sich in Buchners wikifolio in 10 Jahren sicher einiges verändert hat, so hat sich auch wikifolio.com gewandelt. Im Sommer 2012 wurden die ersten drei wikifolio Zertifikate emittiert. 2015 startet wikifolio in der Schweiz und die Marke von 5.000 investierbaren wikifolios wird erstmals überschritten. 2022 bekommen Marke und Website ein neues Outfit und wir freuen uns über gut 9.500 wikifolio Zertifikate!

Die größten wikifolios nach investiertem Kapital

# wikifolio Trader Investiertes Kapital im Zertifikat in Euro (per 5.10.2022) 1 Intelligent Matrix Trend Christian Jagd 44 471 565 2 UMBRELLA Richard Dobetsberger 20 211 969 3 Cybersecurity Innovators Dirk Althaus 14 907 407 4 Investment in Wasserstoff Aktien Arnd-Rüdiger Schwarz 13 570 991 5 Wasserstoff & Brennstoffzellen Stefan Krick 11 972 340

Buchner ist zweifelsohne ein wikifolio Urgestein, doch „alte Hasen“ gibt es hier viele. Christian Jagd und Richard Dobetsberger gehören definitiv dazu. Beide haben die vergangenen 10 Jahre herausragend gemeistert und ihre wikifolios besonnen auch durch den laufenden Bärenmarkt manövriert. Aktuell notiert Dobetsbergers wikifolio UMBRELLA sogar nahe Allzeithoch und ist mittlerweile gemessen am investierten Kapital im zugehörigen Zertifikat das zweitgrößte der Plattform. Auch in seinen beiden wikifolios FuTecUS oder NoLimits fehlt von Krise jede Spur. Kein Wunder, dass Dobetsberger auch im Ranking der besten wikifolios aus 10 Jahren vorne mitmischt (mehr dazu in Kürze).

Zwar musste Intelligent Matrix Trend von Christan Jagd heuer Federn lassen, die Gesamtleistung des Traders bleibt trotzdem außergewöhnlich. Seit Anfang 2014 summiert sich die durchschnittliche Performance pro Jahr immer noch auf gut 22 Prozent und sein wikifolio bleibt das mit Abstand beliebteste überhaupt.

Entsprechend verwundert es auch nicht, dass Intelligent Matrix Trend mit Abstand die meisten Follower hat. 22.669 Nutzer haben das wikifolio auf ihrer Watchlist bzw. vorgemerkt. Insgesamt kommt Jagd mit seinen 7 investierbaren wikifolios auf über 27.000 Follower. Philipp Haas angelt sich in unserem nächsten Ranking Platz 2.

Die beliebtesten Trader

# Trader Nickname Anzahl inv. wikifolios Follower 1 Christian Jagd Portfoliomatrix 7 27382 2 Philipp Haas investresearch 8 24419 3 Richard Dobetsberger Ritschy 8 21180 4 Stefan Uhl Smyl 4 19964 5 Stefan Waldhauser stwBoerse 2 18773

Eines wird anhand dieser „Bestenlisten“ recht schnell deutlich: Ausdauer zahlt sich aus. Mit der Ausnahme von Stefan Waldhauser, der sein wikifolio High-Tech Stock Picking „erst“ 2016 erstellt hat, sind alle Trader wikifolio Urgesteine. Auch Stefan Uhl und Philipp Haas sind seit 2012/2013 mit dabei. Ein überzeugender Track Record über mehrere Börsenjahre und letztlich auch die eine oder andere überstandene Krise überzeugen Nutzer und potentielle Anleger. Wer seine Follower darüber hinaus mittels eigenem Blog oder YouTube-Kanal, in Kommentaren auf der jeweiligen wikifolio Detailseite oder auf Instagram auf dem Laufenden hält, punktet umso mehr. Auch hier lassen die beliebtesten Trader keine Wünsche offen.

Dobetsberger im WWW: https://www.sotrawo.com/

Waldhauser im WWW: https://www.high-tech-investing.de/

Haas im WWW: https://www.investresearch.net/

Die 5 wikifolios mit der besten Performance

Wer Bestenlisten erstellt, hat immer auch die Qual der Wahl. Was zeichnet den besten Trader aus? Und was das beste wikifolio? Alleine die Performance? Wohl kaum. Ganz ohne Rendite geht es aber freilich auch nicht. Schließlich investiert niemand in ein Finanzprodukt, um Verluste einzufahren. Hier also eine mögliche Bestenliste nach Performance – in der Auswahl berücksichtigt wurden alle wikifolios mit zumindest 100.000 Euro investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat und einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war.

Interessanterweise sind sie alle ziemlich genau 10 Jahre alt und zählen damit ausnahmslos zu den besten wikifolios der Plattform.

Die beliebtesten Aktien – heute und damals

Die Highlights aus 10 Jahren wikifolio wären wohl kaum vollständig, ohne zumindest einen kurzen Blick auf die beliebtesten Aktien der Community zu werfen. Ja, in 10 Jahren kann sich vieles ändern!

# Name Anzahl inv. wikifolios, die die Aktie Ende 2012 enthielten 1 E.ON 28 2 Apple 25 3 Coca-Cola 17 4 Google 16 5 Commerzbank 15

Einzig Apple war im Gründungsjahr 2012 bereits unter den 5 beliebtesten Aktien der damals wohlgemerkt deutlich kleineren Community und ist es auch heute noch. Sonst blieb kein Stein auf dem anderen.

# Name Anzahl inv. wikifolios, die die Aktie per 30.09.22 enthielten 1 Amazon 1389 2 Apple 1382 3 Microsoft 1259 4 Alphabet 1020 5 Nvidia 1006

Google wurde zu Alphabet – zugegeben, damals wie heute auf Platz 4. Und der Versorger E.ON und die deutsche Commerzbank sind aus dem Ranking verschwunden. Kein Wunder, die Aktien der beiden waren in den zurückliegenden 10 Jahren auch klassische „Rohrkrepierer“. Spannendes Detail am Rande: Tech-Aktien sind auch nach dem Kurssturz des laufenden Jahres an der Nasdaq nach wie vor in den meisten wikifolios vertreten – doch auf dem Siegertreppchen, wenn es ums investierte Kapital geht, sitzen nun andere:

Die obenstehende Grafik zeigt das investierte Kapital in den einzelnen Aktien über alle wikifolio Zertifikate im Zeitablauf in Euro (Daten per 04. Oktober 2022). Der Berliner Softwareentwickler IVU Traffic , das Wasserstoffunternehmen Plug Power und der Solar- und Windparkentwickler Energiekontor führen die Liste an. Erst auf Platz 4 folgt mit Microsoft der erste US-Tech-Gigant. Ob eine dieser Aktien auch in 10 Jahren noch vorne mit dabei sein wird?

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!