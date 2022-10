Die Bestseller-wikifolios im September

Gerade mal in vier von zehn Fällen seit dem offiziellen DAX-Start Ende 1987 verbuchte der deutsche Leitindex im neunten Monat des Jahres ein Kursplus. Zum Vergleich: Im gerade fulminant gestarteten Oktober liegt diese Quote bei über 70 Prozent, im Dezember sogar bei 77 Prozent. Nachdem der Index seit dem Jahresstart im Tief rund ein Viertel seines Wertes verloren hat, macht also zumindest die Saisonalität Hoffnung auf ein freundliches Schlussquartal.

Wir analysieren zum Start des neuen Monats wie gewohnt die Kapitalzuflüsse in die Zertifikate der drei beliebtesten wikifolios des zurückliegenden Monats. Auffällig ist dabei, dass die drei verantwortlichen Trader allesamt (auch) die Short-Seite der Märkte klar in ihrem Fokus haben.

Viel Cash und ein paar Short-Positionen

Zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins der Anlegerlieblinge liegt das wikifolio CETAN - Bearish and Puts only. Verwaltet wird es von Martin Strack ( CetanCapital), der sich Mitte August eigenen Angaben zufolge „im Anlageparadies“ befand. Im September dürfte sich dieser Zustand fortgesetzt haben. Schließlich setzt der Trader in seinem Musterdepot ausschließlich auf fallende Kurse. Die zu shortenden Basiswerte findet er unter anderem über ein statistisches und charttechnisches Screening.

Im bislang starken Oktober hat er noch keine neuen Positionen eröffnet, weshalb die einzelnen Hebelprodukte zusammen nur auf ein Gewicht von fünf Prozent kommen. Größere Rückschläge haben die Kursgewinne an den Aktienmärkten dem wikifolio somit noch nicht beschert. Die Gesamtperformance von 249 Prozent bedeutet eine jährliche Wertsteigerung von durchschnittlich 87 Prozent. Eine Zahl, die sich langfristig sicher nicht durchhalten lässt, aber ein solides Polster für weniger gut laufende Phasen bietet.

Viele Aktien und ein bisschen Short

Noch flexibler agiert Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS) bei seinem vor gut einem Jahr eröffneten wikifolio Trading-Ideen Long und Short. Dort bespielt er ganz bewusst beide Seiten des Marktes, indem er neben Aktien auch auf gehebelte ETFs setzt, die von fallenden Kursen profitieren. Ein solches Papier hat er gerade zum Beispiel auf den Euro Stoxx 50 ins Depot aufgenommen. Ansonsten besteht das Portfolio aus einer Vielzahl von tendenziell klein gehaltenen Einzelaktien.

Bei einem maximalen Drawdown von knapp 13 Prozent gelang dem Trader bislang eine Wertsteigerung von 63 Prozent. Als Ziel gibt Schwarz an, unabhängig von der Entwicklung der Aktienmärkte eine positive Rendite erzielen zu wollen. Neben technischen Analysemethoden sowie Unternehmensanalysen achtet er auch auf Aktien mit relativer Stärke, relevanten Neuigkeiten oder auffälligen Handelsvolumina.

Long und Short als Kombination

Zum ersten Mal in den Top 3 der Anleger-Favoriten taucht diesmal das von Costa Tsitlakidis ( Madula) betreute wikifolio NT-CRC-Insights-2.0 auf. Der Trader hat den Wert des Portfolios seit dem Sommer 2021 um gut 40 Prozent steigern können und dabei das gesamte Plus (und noch etwas mehr) im laufenden Kalenderjahr generiert. Bei einem zumeist kurzfristigen Anlagehorizont handelt er vor allem mit Hilfe von gleitenden Durchschnitten und Bewegungsstrukturen verschiedene Trends an den Märkten. Aktuell befinden sind neben 80 Prozent Cash vier moderat gehebelte ETFs im Depot, die von fallenden und auch steigenden Kursen profitieren. Die Positionen sollen so lange gehalten werden wie der jeweilige Trend intakt ist. Das wikifolio ist seit Anfang Mai als Zertifikat an der Börse handelbar.

