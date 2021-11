Martin Strack

...über mich Seit mehr als zwei Jahrzehnten bewege ich mich auf dem Feld der Aktien, Rohstoffe und Devisen und vor allem im Handel von derivativen Instrumenten auf verschiedenste Underlyings in ihrer ganzen Bandbreite. Meine Lieblingsgröße, Parameter, Messzahl, oder wie man sie auch nennen mag, war in all der Zeit und ist immer noch die Volatilität. Sie ist für mich in den Finanzmärkten der Schmelztiegel für die Chance, das Risiko, die Erwartungen, die Ängste, eben für alles, was für mich in Anlageentscheidungen von höchster Relevanz ist und sich in ihr wiederspiegelt. Daher präferiere ich Investitionen in Optionen. Optionsscheinen und andere Hebelprodukte, in ihren Kennzahlen kann man lesen, wie in einem Buch. Vor allem verraten sie einem auch eine reellere Einschätzung der finanzschweren Player zu einem Underlying. In den vergangenen Jahren habe ich nahezu alles gesehen, was die Finanzmärkte zu bieten hatten und immer noch haben und was die Faszination ausmacht, sich in dieses "Haifischbecken" hineinzubegeben. Mit einem dicken Fell wirft mich mittlerweile nichts mehr aus der Bahn, was das Auf und Ab der Kurse und die teilweise panikartigen News angeht. Die Zusammenarbeit mit der Wikifolio GmbH eröffnet mir die Möglichkeit, auf Publikumsebene mit klarer Einsicht in mein Portfolio, interessierten Investoren ein Angebot zu offerieren. mit freundlichem Händlergruße An dieser Stelle noch Zitate meines sehr verehrten "Ziehvaters" Andre Kostolany, ( Spekulant, Journalist, Schriftsteller und Entertainer, 1906-1999 ) : "Wer gut schlafen will, kauft Anleihen, wer gut Essen will bevorzugt Aktien." "Hat man Papiere, so zittert man, sie könnten fallen, hat man keine, so zittert man, sie könnten steigen." "Man soll die Ereignisse nicht mit den Augen verfolgen sondern mit dem Kopf. Oft ist es sogar an der Börse besser, die Augen zu schließen." "Spekulieren kann jeder. Es zur richtigen Zeit zu tun - das ist die Kunst." "Steigt die Börse, kommt das Publikum, fällt die Börse, geht das Publikum." „Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden.“ "Beim Tiefstand der Kurse haben die Hartgesottenen die Papiere und die Zittrigen das Geld, auf dem Höhepunkt des Booms, die Hartgesottenen das Geld und die Zittrigen die Papiere." "Ein Mann kann zwischen mehreren Methoden wählen, sein Vermögen loszuwerden: Am schnellsten geht es am Roulettetisch, am angenehmsten mit schönen Frauen und am dümmsten an der Börse." "Was wäre die Börse ohne Narren?!" "Bei jeder guten bürgerlichen französischen Familie hat man den dümmsten Sohn zur Börse geschickt. Bestimmt hat das seine Gründe." „Feststellen, wer ein guter Börsianer war, das können nur die Erben.“ mehr anzeigen

