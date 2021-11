Handelsidee

CETAN - News and Earnings



Bei dem „CETAN - Earnings and News”-wikifolio soll ein Tradingansatz im Mittelpunkt stehen, welcher sich, wie der Name schon suggeriert, wichtigen Nachrichtenereignissen der Finanzmärkte bedient.



Von besonderem Interesse sollen hier bei Unternehmen die Veröffentlichung von Quartalszahlen, bei Devisen und gesamten Aktienmärkten die Zinssatzentscheidungen, Beschäftigungs-, Preis- und Konjunkturindizes und bei Commodities die Meldungen von Zahlen zu Produktions- und Lagerkapazitäten sein.



Mit dem Tradingansatz und den angewendeten Strategien können sowohl die Tage vor dem Newsereignis, das Newsereignis selbst als auch die Tage nach dem Newsereignis begleitet werden.



Das Anlageuniversum soll sich hierbei über den gesamten Bereich der auf der wikifolio-Plattform angebotenen Hebelprodukte erstrecken. Es können gleichzeitig mehrere Positionen eingegangen werden. Je nach Marktlage kann jederzeit ein Teil oder das gesamte Volumen in Cash vorgehalten werden.

