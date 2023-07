CHANCEN-ERKENNEN

In diesem wikifolio soll grundsätzlich das gesamte zur Verfügung stehende Anlageuniversum zum Einsatz kommen. Der Fokus soll hierbei jedoch vorrangig auf Hebelprodukten auf S&P500, DAX, WTI, NASDAQ, BITCOIN, ETHEREUM und den EDELMETALLEN Gold/Silber liegen. Bei der Anlageentscheidung sollen Indikatoren und Analysen der einzelnen Märkte eingesetzt werden. Es sollen jedoch nur Trades eingegangen werden wenn sich meiner Meinung nach gute Chancen bieten. Von daher kann der Investitionsgrad und die Anzahl der Trades im wikifolio auch ggf. mal eine gewisse Zeit lang bei 0 liegen. Soll heißen, das Wiki ist also ggf. nur Abschnittsweise investiert, das ist auch ein teil der Strategie die ich hier verfolge. Geduld und Ruhe ist an der Börse oft mit das Wichtigste!! Der Anlagehorizont ergibt sich aus den sich bietenden Chancen und kann von daher kurz bis längerfristig sein.