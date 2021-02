LoneWolfWikifolio

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

CONSOL ENERGY INC.

Die gesamte amerikanische Energieindustrie liegt am Boden. Die gesamte? Nein - ein kleines Unternehmen leistet den Eindringlingen der Erneuerbaren fleißig stand! Man munkelt, das Unternehmen verfüge über einen Zaubertrank: mitunter die niedrigsten Förderkosten pro Tonne Kohle mit einem der höchsten Brennwerte in der gesamten Kohleindustrie der USA. Dazu ein einwandfreies Management, das durch einen berühmten Investoren gedeckt wird. Das kleine Unternehmen verfügt außerdem im Gegensatz zu seinen Mitstreitern über einen eigenen Seezugang über den es sein Produkt weltweit zu Überseepreisen verschiffen kann, die ein vielfaches dessen darstellen, was es auf dem heimischen Markt generieren könnte. Kohle ist zwar verpöhnt, wird in den nächsten Jahren allerdings wohl nicht ganz vom Weltmarkt verschwinden, da die asiatischen Länder ihre Kohlekapazitäten sogar ausbauen. Consol Energy verfügt über große Ressourcen und ein gutes Management, das sich zum Ziel gemacht hat, die Verschuldung des Unternehmens durch intelligente Kapitalallokation auf ein gesundes Niveau zu bringen. Die Marktposition ist unangefochten, da es nur wenige Unternehmen gibt, die noch niedrigere Förderkosten als Consol Energy haben. Das Unternehmen hedgt einen Großteil seiner Produktion bereits im Voraus, sodass es zu wenig Rohstoffpreisunsicherheiten kommt. Das Downside eines Investments ist gering, da der Kohlemarkt bereits in der Vergangenheit seinen Preis nicht lange unter den niedrigsten Förderkostenpreis drücken konnte. Das Upside ist allerdings gewaltig, da die Energieindustrie im Rahmen der Coronakrise stark gelitten hat, was zu starken Kürzungen der Fördermengen von Öl, Gas und Kohle geführt hat. Wenn diese Energiequellen wieder gefordert sind, wird der Kohlepreis steigen und Consol Energy wird einen sehr guten Return on Equity einfahren können.