Die Bestseller-wikifolios im Juni

Wer in einem solchen Umfeld stabile bis positive Renditen erwirtschaftet, weckt natürlich aus gutem Grund das Interesse vieler Anleger. 3 Trader haben das herausfordernde Umfeld besonders gut gemeistert. Sie stellen die beliebtesten wikifolios im Juni. Das sind jene wikifolios, die mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat aufwarten konnten. Es zeigt sich, mit kreativen Handelsideen lässt sich der Markt immer schlagen. Selbst, wenn er mal wieder fällt.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Juni sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Juni (in Euro) CETAN - Bearish and Puts only +240,0 % (seit 02.10.2020) 50 362 963,80 StarkeHand +266,2 % (seit 24.01.2017) 68 227 992,78 Top Hedge +232,3 % (seit 20.10.2015) 39 141 265,28

Immer auf dem Laufenden bleiben! Nutze jetzt alle Vorteile von wikifolio: Setze deine Lieblings-wikifolios auf deine Watchlist, verfolge ihre Entwicklung und verpasse keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren! Jetzt registrieren!

Ausschließlich „Short“ positioniert

Platz 1 belegt ein Musterdepot mit einer eher ungewöhnlichen Handelsidee. Der erfahrene Trader Martin Strack ( CetanCapital) spekuliert in seinem wikifolio CETAN - Bearish and Puts only nämlich ausschließlich auf fallende Kurse. Und zwar mit Hebelprodukten, die von einer negativen Entwicklung des Basiswertes überproportional profitieren. Im Fokus stehen dabei Aktien, Aktienindizes und Rohstoffe.

Für die Auswahl betreibt er regelmäßig ein statistisches und charttechnisches Screening der Werte. Zudem berücksichtigt er auch marktrelevante News aus dem geldpolitischen und makroökonomischen Umfeld sowie im ganz kurzfristigen Bereich psychologische Verhaltensmuster der Marktteilnehmer. Der Erfolg spricht bislang für sich. Obwohl die Aktienmärkte seit dem Start des Depots im Oktober 2020 unter dem Strich seitwärts gelaufen sind, konnte der Trader bei einem maximalen Verlust von 28 Prozent eine Performance von 240 Prozent generieren. Seit der Emission des wikifolio-Zertifikats im Sommer 2021 ist der Kurs um 33 Prozent gestiegen, während DAX und Nasdaq bis zu 20 Prozent Verlust verbuchen. Neben gut 90 Prozent Cash befinden sich aktuell in dem Portfolio gehebelte Short-Produkte auf Aktienindizes, Rohstoffe, Rohstoffaktien, den Bund Future und das Währungspaar US-Dollar/Yen.

CETAN - Bearish and Puts only CetanCapital DE000LS9SCH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +240,2 % seit 02.10.2020

+40,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.112.861,63 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +101,8 Prozent

Stabilität durch gute Aktienauswahl

Dass man in diesem Umfeld aber auch mit klassischen Aktieninvestments erfolgreich agieren kann, zeigt der Trader Ralf Scherer ( StarkeHand) in seinem wikifolio StarkeHand. Auf Jahressicht wurde hier eine relativ starke Performance von zehn Prozent erzielt. Seit dem Jahreswechsel konnte das Kursniveau verteidigt werden, was angesichts der Verluste an den Aktienmärkten eine tolle Leistung ist. Auch die Gesamtbilanz seit Anfang 2017 kann sich bei einer durchschnittlichen Jahresperformance von 27 Prozent sowie einem maximalen Drawdown von weniger als 20 Prozent sehen lassen.

Gelungen ist Scherer das durch Investitionen in kleinere und seiner Meinung nach unterbewertete Titel mit erfolgreichem Geschäftsmodell, guten Perspektiven und Dividendenfähigkeit. Aktuell ist das Musterdepot voll investiert. Deutsche Rohstoff und EnviTec Biogas kommen als Top-Holdings zusammen auf fast 60 Prozent Gewichtung.

StarkeHand StarkeHand DE000LS9NMN6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +264,9 % seit 24.01.2017

+9,4 % 1 Jahr 0,88 × Risiko-Faktor

EUR 3.173.522,46 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +27,2 Prozent

Hohe Flexibilität und sehr viel Cash

Extrem vorsichtig agiert momentan Ralph Markus Sonderhüsken ( Sonderfolio) in seinem wikifolio Top Hedge, der Platz 3 der Anlegerlieblinge im Juni. Ende 2015 ist er mit dem Ziel angetreten, mit einem sehr flexiblen und hochspekulativen Ansatz einen möglichst hohen Jahresgewinn zu erreichen. Seitdem hat er bei einem Maximalverlust von 28 Prozent im Schnitt eine jährliche Rendite von knapp 20 Prozent erwirtschaftet. Im laufenden Jahr liegt das Portfolio mit gut vier Prozent im Plus. Neben einem Aktien- und ETF-Anteil von 20 bzw. 10 Prozent hält der Trader aktuell außerdem eine größere Cash-Position. Zudem handelt er auch immer wieder mit strukturierten Produkten. So wurde heute Morgen ein Reverse Bonuszertifikat auf den DAX mit gut 10 Prozent Gewinn verkauft.

Aus den Kommentaren des Traders wird deutlich, dass er nicht sonderlich optimistisch auf die Zukunft der Aktienmärkte blickt. Vor gut zwei Wochen schrieb er zum Beispiel, dass sich die westlichen Finanzmärkte seiner Ansicht nach „prinzipiell erst am Beginn gravierender Schockwellen“ befinden. Gut, dass einige wikifolio-Trader, wie etwa auch Sonderhüsken, immer wieder beweisen, dass sie ihre Musterdepots erfolgreich auch durch schwierige Zeiten navigieren können.

Top Hedge Sonderfolio DE000LS9HXS4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +232,5 % seit 20.10.2015

+4,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 3.651.116,21 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +19,6 Prozent