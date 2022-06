Die Bestseller-wikifolios im Mai

Damit ist der Wonnemonat Mai immerhin der sechstbeste Monat des Jahres. Im Mai diesen Jahres kletterte der DAX um 2,1 Prozent. Es ist also sogar überdurchschnittlich gut gelaufen. Ausgezeichnet lief es zuletzt auch für die beliebtesten wikifolios. Die Top 3 im Mai meisterten den schwierigen Börsenverlauf mit ganz unterschiedlichen Strategien – es zeigt sich einmal mehr: Viele Wege führen nach Rom oder in diesem Fall zu ansprechender Rendite.

Der Trader konzentriert sich auf Aktien mit Bezug zur Energiebranche, wobei bewusst nicht die ganze Breite des Marktes abgedeckt werden soll. Stattdessen will er mit Hilfe von Charttechnik, Angebots- und Nachfrageanalyse und anderen Methoden in die jeweils interessantesten Bereiche des Energiemarktes investieren. Aktuell besteht das Portfolio aus elf Einzelwerten, von denen die Top 4 auf eine Gewichtung von zusammen 63 Prozent kommen.

Der hierfür verantwortliche wikifolio-Trader Thomas Steih ( TSTrades ) fährt in seinem Portfolio zweigleisig. Auf der einen Seite investiert er in ETFs auf amerikanische Indizes, wobei die aktuell bei lediglich 16 Prozent liegende Investitionsquote durch regelmäßige technische Analyse der Märkte bestimmt wird. Auf der anderen Seite handelt er bei einer zumeist sehr kurzfristigen Haltedauer US-Einzelwerte als Momentum-, News- oder Swing-Trades.

