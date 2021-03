TDFTrading

Handelsidee

Es sollen hauptsächlich ETF aus den USA gehandelt werden. Diese kann ich in Deutschland aufgrund von

EU Richtlinien kaum noch kaufen. Z.B. die ganzen ETF der Firma ARK. Sie sind zwar an den deutschen

Börsen und bei Lang und Schwarz gelistet, aber man kann sie als Privatanleger nicht mehr kaufen.

Auch wenn Sie nicht interessiert sind bitte dieses Wikifolio vormerken, da ich nach den 21 Tagen Testphase gerne selber investieren möchte. Danke.

Da diese ETF durch die laufende Tech Korrektur fast täglich günstiger werden ist es vermutlich sowieso besser in den nächsten 21 Tagen da noch nicht investiert zu sein :) mehr anzeigen