Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Auch wenn die letzte Börsenwoche auf Indexebene gelinde gesagt zum Vergessen war, so gab es auf Einzeltitelebene doch die eine oder andere positive Überraschung. Die Biogen -Aktie legte binnen eines Tages rund 40 Prozent zu und machte damit die Verluste aus 11 Monaten komplett wett. Auslöser dieses Kurssprungs war die Meldung über positive klinische Phase-III-Studiendaten zum neuen Alzheimer-Medikament „Lecanemab“. Angesichts des Kurssprungs hat unter anderem wikifolio Trader Michael Kranich seine Position in der Aktie im wikifolio Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte ausgebaut. Allerdings geht's hier wahrscheinlich weniger um die Angst, etwas zu verpassen (Fear of Missing Out) als um die relative Stärke des Titels. In Kranichs wikifolio kommen laut Handesidee in der Regel nämlich US-Aktien, die eine relative Stärke gegenüber dem Index aufweisen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Die Hoffnung auf den bald bevorstehenden „Dip“ und somit die Trendwende motiviert Trader weiterhin zum Kauf der Varta -Aktie. Dabei hat der Titel auf Jahressicht fast drei Viertel seines Wertes verloren. Die jüngsten Nachrichten hatten es in sich: Die Prognosen wurden ausgesetzt und letzte Woche hat Herbert Schein sein Amt als Vorstandvorsitzender niedergelegt. Auch Großaktionär Michael Tojner hat zuletzt Varta-Aktien verkauft. Möglicherweise setzen die Trader auf eine technische Gegenbewegung, denn auch im wikifolio Aktien-Check schnitt der Batteriekonzern nicht sonderlich gut ab. Varta belegte den letzten Platz.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

In der Rubrik „Taking Profit“ ist, wie so oft, alles relativ. So liegt etwa die Hypoport -Aktie auf Jahressicht gut 80 Prozent unter Wasser. Die Erholung der letzten Woche war also nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dem einstigen Überflieger, der sein Geld unter anderem mit der Baufinanzierung verdient, bläst zunehmend der Gegenwind durch die steigenden Zinsen ins Gesicht. Die Jahresprognose hat das Management zuletzt ausgesetzt. Die Verkäufer waren daher auf wikifolio.com zuletzt weiter in der Überzahl.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Die Deutsche Bank ist eigentlich kein sinkendes Schiff, zumindest fiel das zweite Quartal deutlich besser als von Analysten erwartet aus. Die Aktienentwicklung allerdings gleicht einem Trauerspiel. In der letzten Woche ging es für die Papiere erneut 12 Prozent abwärts. Auf wikifolio.com wurde die Aktie zuletzt vermehrt verkauft. Christian Mallek hält in dem wikifolio VV Aktien flexibel an der Position fest: „Die guten Nachrichten über den aktuellen Geschäftsverlauf verpuffen vollständig. Die Angst vor vielen Pleiten im deutschen Mittelstand durch die hohen Energiepreise belasten die Banken allgemein, was zu höher als befürchteten Kreditausfällen führen kann. Die Abschreibungen würden die positive Entwicklung im Zinsgeschäft auffressen. Anders kann ich mir die aktuelle Entwicklung der Bankkurse nicht erklären. Das KGV liegt bei 5,4 und ist extrem niedrig.“

