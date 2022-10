"Als Stockpicker findet man aktuell die eine oder andere gute Chance"

Mit seinem wikifolio Typ Distressed Value gelang wikifolio Trader André Luger ( LugInvest ) seit 2017 eine außergewöhnliche durchschnittliche jährliche Performance von 21,9 Prozent.Gleichzeitig liegt der Risikofaktor mit 0,59 deutlich unter dem einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. Außerdem beachtlich: Im aktuell schwierigen Börsenumfeld notiert Typ Distressed Value nur knapp unter dem im Sommer erzielten Allzeithoch. Im Interview gibt Luger Einblicke in seine Strategie und spricht über Aktien, die ihn aktuell überzeugen.

In meinem wikifolio Typ Distressed Value setze ich auf…

Embraer (Brasilien): Drittgrößter Flugzeugbauer nach Boing und Airbus. Auch im Bereich Rüstung aktiv und über die Tochter Eve im Bereich Urban Air Mobility (UAM). Die Aktie ist aus meiner Sicht fundamental günstig/ attraktiv. Nach Corona holen die Airlines Flugzeugbestellungen nach, in Rüstung wird in den nächsten Jahren auch kräftig investiert -Stichwort Ukraine. Der UAM-Markt sollte auch kräftig wachsen können.

schwierig… in Japan gibt es aktuell einige attraktiv bewertete Unternehmen, zudem hat der deutliche Rückgang an den Weltbörsen insgesamt zu einem wieder attraktiveren Bewertungsniveau geführt. Als Stockpicker mit mittel- bis langfristigem Horizont findet man aktuell weltweit schon die eine oder andere gute Chance.

Eine Trendwende, weil wir langsam in den Spätzyklus der Zinsanhebungen (insbesondere in den USA) kommen.

die Telekom-Aktie 1996. Das war für mich als damals 14-jähriger der Einstieg in die Börsenwelt. Seitdem bin ich mit dem „Börsenfieber“ identifiziert. Die Börse hat meine Studienwahl beeinflusst. Die Vielschichtigkeit der Börse (Wirtschaft, Psychologie, Technologie etc.) finde ich faszinierend und jeden Tag aufs Neue extrem spannend.

