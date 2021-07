„Wir zielen auf Stabilität und nicht auf rasche Gewinne“

Auf beide Punkte legt Wolfgang Rattay sein Augenmerk. Seit September 2020 führt er das wikifolio GA Sustainable Stocks für die Wiener Anlageberater Advisory Invest. Und auch, wenn es auf den ersten Blick so klingen mag: Es handelt sich nicht um ein Themen-wikifolio. Es wird also nicht in Solarkonzerne, E-Autobauer oder Brennstoffzellenhersteller investiert (jedenfalls nicht vorrangig), sondern einfach in Unternehmen, die überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsergebnisse vorweisen können. Anders formuliert: „Environmental, Social und Governance-Standards (ESG)“ müssen erfüllt werden. Im Umkehrschluss bedeutet das, alles, was dem Klima, der Umwelt und Mensch oder Tier schadet bzw. ethisch nicht vertretbar ist, wird vermieden. Glücksspiel, Waffen oder Tabak? Fehlanzeige. Aber auch Ölkonzerne oder Fluglinien haben im wikifolio nichts verloren. Worauf Rattay bei der Wahl seiner Investments sonst noch Wert legt, welchen Anlegertyp er mit dem wikifolio ansprechen will und welche Ziele er sich setzt, verrät er im Interview. Viel Spaß dabei!