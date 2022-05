Traderstammtisch 2022

Endlich findet dieses Jahr die Invest 2022 wieder vor Ort in Stuttgart statt. Diese Chance möchten wir nutzen, um eine unserer Veranstaltungsreihen wieder aufleben zu lassen und zum Traderstammtisch einzuladen. Wir freuen uns euch am 19. Mai, um 19 Uhr im Brauhaus Schönbuch (Bolzstrasse 10, 70173 Stuttgart) zu empfangen. Dabei soll natürlich der ungezwungene Austausch über Alltagsthemen und interessante Trading-Strategien bei einem süffigen Bier nicht zu kurz kommen. Gibt uns bitte mittels dem darunterliegenden Button Bescheid, ob du vorbeischauen wirst. Wir freuen uns auf dein Kommen!

