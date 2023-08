Auf Seite 1 der „BILD“: Die Börsen-Party bei Tupperware

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Tupperware-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Weil diese Firmen nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, findet man hier womöglich die eine oder andere bislang unentdeckte Perle. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 290 Millionen Euro zählt Cegedim in Frankreich ganz klar zur Kategorie der Nebenwerte. Zum Vergleich: Der kleinste im dortigen Leitindex CAC 40 notierte Titel hat einen Börsenwert von rund 7 Milliarden Euro. Hierzulande kommt selbst der kleinste SDAX-Wert auf eine Marktkapitalisierung von 400 Millionen Euro.

Im aktuellen Fall allerdings ist der Titel noch nicht einmal in einem halbwegs bedeutenden Aktienindex vertreten. Trotzdem kennt die Firma Tupperware hierzulande wohl nahezu jeder, der sich schon mal mit der Aufbewahrung von Lebensmitteln beschäftigt hat. Bereits in den 1940er-Jahren wurden die nach Unternehmensangaben praktischen und verschließbaren Kunststoffbehälter entwickelt, in denen Lebensmittel länger frisch bleiben sollen. Fast schon legendär sind die später zahlreich durchgeführten Tupperware-Partys, die erstmals im Jahre 1962 stattgefunden haben sollen.

Heutzutage werden auf vergleichbaren Events eher die Vorzüge eines Thermomix oder der Reinigungsmittel von proWIN angepriesen. Und Tupperware? Die in den USA ansässige Tupperware Brands Corporation kämpft momentan mit schweren finanziellen Problemen. Im Frühjahr musste der Konzern sogar Insolvenz anmelden. Die Tupperware-Aktie, die Anfang 2021 noch zu über 38 Dollar gehandelt wurde, fiel im Tief bis auf 0,60 Dollar. Ein formidabler Crash, der durch ein hohes Engagement von Leerverkäufern noch forciert wurde.

Die Nummer eins unter den Meme-Aktien

Das wiederum hat nun die sogenannten Reddit-Jünger auf den Plan gerufen. Sie verabreden sich in speziellen Foren, um u.a. bei Aktien mit einer hohen Short-Quote gemeinsam einzusteigen und über den dadurch ausgelösten Kursanstieg einen Short-Squeeze auszulösen. Ein sehr prominentes Beispiel für eine solche Aktion war die Aktie von Gamestop . Genau dasselbe ist in den vergangenen Wochen bei Tupperware Brands passiert. Der Aktienkurs hat sich von seinem Tief aus fast verzehnfacht.

Nach dem ersten Hype kam es aber wie üblich schnell zu Gewinnmitnahmen. Anleger, die am Hoch eingestiegen waren, verloren innerhalb weniger Tage fast die Hälfte ihres Einsatzes. Wer da nicht panikartig verkauft hat, hatte aber noch Glück im Unglück. Am Donnerstagabend meldete das Unternehmen, dass man mit Kreditgebern eine Vereinbarung zur Umstrukturierung der Schulden getroffen habe. Dadurch soll eine Sanierung des Konzerns ermöglicht werden. Der Aktienkurs schoss im Anschluss noch einmal in die Höhe und erreichte dabei fast wieder die vorherigen Höchststände.

In einem jüngst durchgeführten Voting haben wir die wikifolio-Community nach ihrer Meinung zu der Tupperware-Aktie befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Kaum jemand glaubt offenbar an eine glorreiche Tupperware-Zukunft. Die Party wird also nicht mitgemacht, die Aktie selbst verkommt zur Meme-Aktie. Natürlich bedeutet das nicht, dass Liebhaber der kurzfristigen Tradings hier nicht die eine oder andere Chance wittern.

Konservativ spekulieren? Geht.

So war die hochvolatile Aktie mit 293 Trades und 162 Käufen (55 Prozent) in den vergangenen sieben Tagen sogar eine der meistgehandelten Aktien auf wikifolio.com. Die Aktie wird aber wie erwähnt fast ausschließlich für sehr kurzfristige Spekulationen erworben. Die Mehrheit der sehr erfolgreichen Trader hält sich bei dieser Zockerei zurück. Eine Ausnahme bildet Dennis Raute ( DennisRaute ), der sich selbst als erfahrenen „Heavy Trader“ bezeichnet und zudem als Trading-Coach arbeitet.

In seinem wikifolio Trendfolge&Trading hat er bei der Tupperware-Aktie erstmals am 26. Juli zugeschlagen. Da stand die Aktie noch bei 1,57 Euro. Die letzten Stücke wurden einen Tag später zu 2,06 Euro verkauft. Im Anschluss gelangen ihm noch weitere erfolgreiche Kurzfrist-Trades. Der bislang letzte Versuch am Freitag nach dem erneuten Kursanstieg endete zwar mit einem Verlust, der aber durch das Risikomanagement des Traders sehr überschaubar ausfiel. Insgesamt konnte der Trader den maximalen Verlust seines Anfang 2013 eröffneten Portfolios bislang auf gerade mal 13 Prozent beschränken. Trotzdem gelang ihm eine Gesamtperformance von 125 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio auf ein Plus von 8 Prozent.

Trendfolge&Trading DennisRaute DE000LS9AWD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +124,9 % seit 25.01.2013 EUR 3.729.526,21 Investiertes Kapital -2,9 % Performance (1 J) 4,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8 %

