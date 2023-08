Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Bei Amazon ist der Kurs vor allem am Freitag deutlich gestiegen. Grund dafür waren die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen des weltgrößten Online-Händlers. Der konnte im abgelaufenen Quartal den Konzernumsatz um elf Prozent auf 134,4 Milliarden Dollar erhöhen. Der operative Gewinn stieg sogar von 3,3 Milliarden auf 7,7 Milliarden Dollar. Amazon übertraf damit die Erwartungen der Analysten, auch was die Segment-Ergebnisse in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Computing betrifft. Zudem überzeugte das Unternehmen mit seiner Prognose für das laufende dritte Quartal, wo u.a. ein Umsatz zwischen 138 Milliarden und 143 Milliarden Dollar erzielt werden soll. Der eine oder andere wikifolio-Trader hat mit Blick auf die anhaltende Stärke der Aktie nun zugegriffen. Es gab aber auch Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen Plus. Ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment zeigt unter dem Strich einen leichten Käuferüberhang bei Amazon:

Fear of Missing Out bei Amazon

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Uniper 16,96% Energiesektor-Werte 2 Extreme Networks 12,48% Clever Investiert 3 Eaton 6,16% Chansenreiche Wachstumswerte 4 Stabilus 5,66% Top Select Germany by Analysts 5 Amazon 5,97% SGF: Strategie-Global-Flexibel

Trading-Sentiment

Wie schätzt du die Zukunft der Aktie von Amazon ein? Stimme hier ab:

Buying the Dip bei Infineon

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Infineon -13,36% Germany smaller 2 Telefonica Deutschland -24,49% MDAX-Stocks Eq Weight Ex Defence 3 PVA TePla -8,71% Undervaluationstocks 4 Lufthansa -5,88% Passiv Momentum 12M 5 Symrise -7,22% Invest Only In The Best!

Bei Infineon sind die ebenfalls am Donnerstag präsentierten Zahlen und Nachrichten nicht so gut angekommen. Vor allem der Ausblick auf das laufende Quartal sorgte bei den Marktteilnehmern für Enttäuschung. Die Aktie gab deshalb zeitweise zweistellig nach. Mittelfristig sieht der deutsche Chiphersteller aber gute Chancen, von den Trends zur Digitalisierung und Dekarbonisierung zu profitieren. Darum wird auch viel Geld in den Bau einer neuen Fabrik für Siliziumkarbid investiert. Vielleicht auch deshalb haben viele wikifolio Trader die Kursverluste zum Anlass genommen, um bei Infineon zuzuschlagen. Damit liegen sie auf einer Wellenlänge mit den meisten Analysten. Laut aktien.guide ist das Potential bis zu dem durchschnittlichen Kursziel mit 38 Prozent nämlich erheblich:

Taking Profit bei Nikola

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Tsakos Energy Navigation 6,70% PPinvest PREMIUM AKTIEN 2 Nikola 10,63% Aiolos Invest 3 Warner Bros. Discovery 8,68% Globalinvestor 4 Fresh Del Monte 5,86% Nebenwerte 5 Pexip Holding 6,32% Deutsche Top Trends

Die Aktie des finanziell angeschlagenen Lkw-Herstellers Nikola zeichnet sich momentan vor allem durch extreme Kursschwankungen aus. Nach einem massiven Kurseinbruch konnte sich der Titel in den vergangenen zwei Monaten in der Spitze mehr als versiebenfachen. Aber selbst während dieser Rally kam es zwischendurch immer wieder zu starken Rücksetzern. So auch am Freitag, als der angekündigte Rücktritt von Firmenlenker Michael Lohscheller (aus familiären Gründen) für Abschläge sorgte. Zuvor war die Aktie aber deutlich gestiegen, so dass unter dem Strich ein zweistelliges Wochenplus steht. Das dürften einige Trader zum Anlass genommen haben, die zuletzt erzielten Gewinne mitzunehmen. Zumindest von einem Großteil der Stücke hat sich in den vergangenen Tagen Egon Peters ( AL1619 ) getrennt und dabei Gewinne von bis zu 38 Prozent realisiert. In seinem sehr erfolgreichen wikifolio Sportplatz ist die Nikola-Aktie nun nur noch mit einem Depotanteil von gut einem Prozent vertreten.

Sportplatz AL1619 DE000LS9FZB9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +458,6 % seit 13.02.2015 EUR 189.454,72 Investiertes Kapital +69,4 % Performance (1 J) 59,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +22,7 Prozent

Was ist deine Meinung zu Nikola - teile sie mit uns:

Jumping the Ship bei Vonovia

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Vonovia -5,08% Ambition Europa und USA 2 Shutterstock -13,81% Alpha AI Leaders 3 Microstrategy -13,09% Wikirobot 4 Palo Alto Networks -12,32% Multi Asset Strategies 5 Generac Holdings -24,04% Wasser - Rohstoff der Zukunft

Nicht ganz so dramatisch, von der Tendenz her aber ganz ähnlich, sieht es zurzeit bei Vonovia aus. Der wie die gesamte Branche unter den gestiegenen Zinsen leidende Immobilienkonzern arbeitet nach deutlichen Kursrückgängen ebenfalls an einer erfolgreichen Bodenbildung. Die Meldung, dass der Konzern wegen einer Neubewertung des Immobilienportfolios im zweiten Quartal einen dicken Verlust von fast zwei Milliarden Euro (mehr als der Umsatz von 1,5 Milliarden Euro) eingefahren hat, sorgte nun aber wieder für schlechte Stimmung. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie. Wie Franz Köninger ( AmbitionTrading ), der den DAX-Titel zuvor in seinem wikifolio Ambition Europa und USA hatte und die Position nun mit einem Mini-Minus verkauft hat. Bei dem Trader erfolgen die Ein- und Ausstiege nach beständigen Regeln, die sich hauptsächlich aus den Grundlagen der Markttechnik ergeben.

Ambition Europa und USA AmbitionTrading DE000LS9KXW0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +82,4 % seit 28.12.2016 EUR 163.799,70 Investiertes Kapital -2,6 % Performance (1 J) 9,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 9,6 Prozent

