„Bei Varta spricht man von Restrukturierung – eins vor Pleite“

Auf ein schwaches letztes Jahr, das Varta mit einem Verlust von 200 Millionen Euro beendete, wird nun voraussichtlich ein weiteres Jahr zum Vergessen folgen. Rote Zahlen können angesichts einer neuerlichen Gewinnwarnung wohl nicht ausgeschlossen werden. Die Marktentwicklung sei unsicher, die daraus resultierenden prognostizierten Abnahmemengen volatil - vor allem bei den kleinformatigen Lithium-Ionen-Zellen, teilte das Unternehmen aus dem deutschen Ellwangen mit. Lithium-Ionen-Knopfzellen, die etwa in kabellosen Kopfhörern verbaut werden, hatten Varta einst viel Wachstum beschert. Doch die Weltwirtschaft kommt nur schleppend voran, die Inflation belastet die Verbraucher. Die Zeiten für Unterhaltungselektronik waren also schon mal besser. Dazu kamen bekanntlich hohe Energie- und Rohstoffkosten, die natürlich auch Varta belasten.

Großaktionär trennt sich von neuen Aktien

Angesichts der Schwierigkeiten benötigte Varta nun auch frisches Kapital – gestemmt wurde die 51 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung von Mehrheitseigner Michael Tojner. Im Gegenzug soll Varta einen weitreichenden Umbau durchlaufen, der das Unternehmen wieder auf Schiene in eine positive Zukunft führen soll. Christian Scheid ( Scheid ), der das wikifolio Special Situations long/short , führt, traut der Sache offensichtlich nicht. „Kurios: Tojner hat sich von einem Großteil der neu erworbenen Aktien bereits wieder getrennt. Das Chaos bei Varta geht also weiter, die Aktie bleibt ein klarer Verkauf“, kommentierte der Trader kürzlich.

Einstein trennt sich ebenso

Analystenstimmen verhalten

