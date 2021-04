Kursrutsch bei Verbio wird zum Einstieg genutzt

Die Vermögensverwalter von SIGAVEST ( SIGAVEST ) scheinen dem Termin recht gelassen entgegenzublicken. Obwohl sie in ihrem aktuellen Kommentar explizit auf die negativen Auswirkungen der höheren Rohstoffpreise bei Cropenergies hinweisen, bleibt die Verbio-Aktie ein wichtiger Bestandteil ihrer Musterdepots. In dem wikifolio VV Aktien flexibel zum Beispiel ist der Titel mit einem Depotanteil von fast acht Prozent aktuell die viertgrößte Position.

Florian Bub ( FlorianBub ) scheint den Kurseinbruch bei Verbio als Übertreibung wahrzunehmen. Für sein wikifolio Marktsentiment hat er gestern bei Kursen von 36,62 Euro zugeschlagen und damit ein ganz gutes Timing bewiesen. Heute kann sich die Aktie nämlich deutlich erholen. Bemerkenswert ist der Kauf vor allem deshalb, weil der Trader grundsätzlich eher mit fallenden Aktienkursen rechnet. Deshalb hat er über 40 Prozent des Kapitals in einen ETF auf den ShortDAX investiert, der immer dann an Wert gewinnt wenn der DAX fällt. Daneben hält er aktuell ein Aktienportfolio mit insgesamt nur gut 30 Prozent Gewichtung. Verbio ist seit gestern einer von fünf Werten bei diesem Depotbaustein. Durch diesen Mix und ein gutes Risikomanagement ist es Bub gelungen, den maximalen Drawdown seit Ende 2012 auf 22 Prozent zu begrenzen. Demgegenüber steht ein Kursplus von 177 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 13 Prozent.

