Bulle oder Bär? Ausblick auf das zweite Börsen-Halbjahr 2022

Christian Scheid ist mit seinen wikifolios ebenfalls ein Urgestein auf der Social-Trading-Plattform. Die langjährige Erfahrung hat dem Finanzjournalisten und Trader im laufenden Jahr sicherlich gute Dienste geleistet. Er liegt mit seinem wikifolio Special Situations long/short auf Jahressicht zwei Prozent im Plus und hat damit die Indizes ebenfalls deutlich geschlagen. In seinem wikifolio befinden sich vorrangig europäische Aktien, etwa der österreichische Highflyer AT&S oder auch der Biokraftstoffhersteller Verbio . Scheid traut der Verbio-Aktie offensichtlich noch einiges zu: „(...) Jüngst stellte Minister Robert Habeck eine Ausweitung der Biogaserzeugung in Aussicht. Sollten die Pläne umgesetzt werden, dürfte Verbio zu den Profiteuren zählen. Der Bioenergie-Spezialist produziert unter anderem Biomethan, wobei der Konzern hierzu ausschließlich Schlempe – ein Reststoff der Bioethanolproduktion – sowie Stroh einsetzt. 'Teller oder Tank', Monokulturen, Vermaisung der Landschaft oder direkte bzw. indirekte Landnutzungsänderungen sind beim Verbio-Biomethan somit kein Thema. Die Aktie hat weiteres Erholungspotenzial.“

