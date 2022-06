Voting-Insights: Bitcoin gen 20.000 Dollar

Risikoaversion der Anleger und steigende Zinsen ließen den Bitcoin-Kurs in den letzten Wochen und Monaten immer weiter fallen. Aber wie geht es nun weiter? Erleben wir gerade einen „normalen“ Bitcoin-Zyklus, in dem sich – wie bereits mehrmals in der kurzen Geschichte der Kryptowährung – Rally und Crash abwechseln? Oder ist der Vertrauensverlust diesmal zu groß und die Kryptowährung steht unmittelbar vor dem Aus?

Trader Stefan Krick ( Stevox ) hat sich, ebenso wie etwas mehr als die Hälfte der Voting-Teilnehmer, für die Antwortmöglichkeit „bitter, aber der Verfall geht noch weiter“ entschieden. Er erläutert: „Bitcoin ist für mich ein reines Spekulationsobjekt. Der Wert eines Bitcoins beruht allein in der Hoffnung, dass ein anderer später mehr dafür bezahlt als man selbst. Bitcoin hat keinen inneren Wert und könnte genauso gut 1 Dollar wert sein.“ Weitere Kursverluste seinen für Krick allein schon wegen der Anlegerstruktur der Kryptowährungen wahrscheinlich: „Laut einer Umfrage sind 70 % der amerikanischen Krypto-Anleger erst 2021 eingestiegen - am absoluten hoch der Blase. Das zeigt wie viele neue Spekulanten, von Gier getrieben, zu absoluten Höchstkursen eingestiegen sind. Ich denke wir werden demnächst noch viele tiefere Kurse als 20.000 Dollar sehen.“

