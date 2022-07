Voting-Insights: Starker Rebound in der zweiten Jahreshälfte?

In seinem unlängst im wikifolio-Blog veröffentlichten Gastbeitrag stellt wikifolio Top-Trader Christian Thiel ( sparstrumpf) steigende Kurse für die zweite Jahreshälfte in Aussicht: „Die Inflation wird deutlich zurückgehen. Schon im Vorfeld wird der Markt nach oben abdrehen. Ich vermute, dass wir einen starken Rebound sehen werden. Ich halte plus 20 Prozent im S&P 500 für möglich. An der Nasdaq könnte es noch deutlich stärker nach oben gehen.“ Klingt fast zu schön, um wahr zu sein? Für uns jedenfalls Grund genug, um die Frage an die wikifolio Community weiterzureichen. Stärkt sie Thiel den Rücken oder zeigt sie sich pessimistisch?

„Ich habe keine Glaskugel“

Rund die Hälfte der wikifolio Community macht klar, dass sie wenig von dieser Art der Prognose hält und stimmte für „Ich habe keine Glaskugel!“. Stellvertretend für sie führt Top-Trader Kai Knobloch ( Halbprofi87) aus: „Eine Prognose über den Verlauf des Gesamtmarktes auf Sicht von wenigen Monaten kommt meistens einem Blick in die Glaskugel gleich.“ Wovon die Performance im restlichen Jahr hauptsächlich abhängt, lässt sich laut Knobloch aber sehr wohl sagen: „Entscheidend für die Börsenentwicklung in der 2. Jahreshälfte werden die Inflationsdaten und daran anknüpfend das weitere Vorgehen der Notenbanken sein.“ Knobloch sieht hier zwei mögliche Szenarien: „Sollten die Daten erste Entspannungssignale liefern, ist eine Rallye aufgrund des sehr pessimistischen Sentiments und historisch fairer Bewertungsniveaus wahrscheinlich. Sollte die Inflation aber durch die Notenbanken mit den bisher eingepreisten geldpolitischen Maßnahmen nicht signifikant eingedämmt werden, wird sich der Bärenmarkt wohl weiter fortsetzen.“

„Ja! Kaufen, kaufen, kaufen!“

28 Prozent der Voting-Teilnehmer glauben an einen starken Rebound in der zweiten Jahreshälfte. Wenig überraschend ist auch Top-Trader Christian Thiel ( sparstrumpf) unter ihnen. Er argumentiert: „Die Inflation wird in den USA in der zweiten Jahreshälfte aller Voraussicht nach deutlich zurückgehen. Damit bleibt weniger Spielraum für Zinserhöhungen der Fed als gedacht. Zudem ist der Abverkauf gerade bei einigen High-Tech bzw. High-Growth Werten ausgesprochen brutal ausgefallen. Das spricht in meinen Augen ebenfalls für einen Rebound.“

Ebenfalls optimistisch äußert sich Andreas Zibold ( Zedi). Neben dem Rebound-Potenzial verweist er vor allem auf eine altbekannte Börsenweisheit: „Mehrere Krisen kommen momentan zusammen, das beschert dem S&P 500 den schlechtesten Jahresstart seit mindestens 50 Jahren. Sollte sich die Gemengelage entspannen, bspw. durch erfreuliche Entwicklungen im Ukraine-Konflikt oder unerwartet stark nachlassende Inflation, kann es sehr schnell nach oben gehen. Unabhängig davon was in der zweiten Jahreshälfte passiert, kaufen während Angst den Markt beherrscht, ist auf lange Sicht selten verkehrt.“

„Leichte Erholung, aber kein starker Rebound“

Weniger optimistisch zeigt sich Alexander Mittermeier ( TechInvestor): „Ich denke, dass wir eine leichte Erholung der Märkte im zweiten Halbjahr 2022 sehen werden, aber keinen starken Rebound.“ Zu lang ist laut Mittermeier die Liste an Themen, welche die Märkte auch weiterhin beschäftigen werden: „Die Probleme mit hoher Inflation und steigenden Preisen dürfte die Märkte weiter beschäftigten und auch wenn die Notenbank bei den Zinserhöhungen eine Pause einlegen wird, bleiben etliche Probleme (z.B. Lieferengpässe, gebrochene Lieferketten etc.) bestehen. Auch sehe ich noch kein Ende der Ukraine-Krise, wodurch die Preise für etliche Rohstoffe weiter hoch bleiben dürften.“

