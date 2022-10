Voting-Insights: Droht eine weltweite Rezession?

Im Zuge der gemeinsamen Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank gab IWF-Chefin Kristalina Georgieva Anfang Oktober einen düsteren Ausblick. Sie geht davon aus, dass Länder, die zusammen rund ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung erbringen, im kommenden Jahr in eine Rezession rutschen werden. Gründe dafür gibt es laut Georgieva mannigfaltig. Nahrungsmittel und Energie seien teuer. Steigende Zinsen brächten hoch verschuldete Staaten in Bedrängnis. Mehr als 60 Prozent der Entwicklungsländer und 25 Prozent der Schwellenländer seien entweder zahlungsunfähig oder akut von der Pleite bedroht. „Seit drei Jahren erleben wir Schock auf Schock auf Schock. Erst Covid. Dann Russlands Invasion in der Ukraine. Außerdem Klimadesaster auf allen Kontinenten“, erklärt Georgieva die aktuelle Ausnahmesituation. Ist die Lage wirklich so trist, wie sie die IWF-Chefin beschreibt? Oder gilt das Sprichwort und es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht? Wir haben die wikifolio Community gefragt:

Droht eine weltweite Rezession?

„Sie hat recht“

63 Prozent der Voting-Teilnehmer sind der Meinung, dass die IWF-Chefin Georgieva mit ihrem düsteren Ausblick ins Schwarze trifft. wikifolio Trader Thomas Spier ( TSTrading) ist ebenfalls Georgievas Meinung. Er erklärt: „Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr in den meisten Regionen eine Rezession sehen werden, insbesondere in den großen Volkswirtschaften. In den USA wird die Fed zur Bekämpfung der Inflation wohl eine Rezession in Kauf nehmen. In Europa ist die Situation dramatischer, denn hier gesellen sich zu der ohnehin schon hohen Inflation auch noch sehr hohe Energiepreise.“ Laut Spier ist die EZB hier machtlos: „So wie es momentan aussieht, wird die Inflation in Europa hoch bleiben, solange der Krieg kein jähes Ende findet. Hinzu kommt, dass die Löhne, im Gegensatz zu den USA, kaum gestiegen sind. Das könnte die Konsumlaune in der EU noch weiter negativ beeinflussen und eine nahende Rezession noch weiter verschärfen.“ Auch für China sieht Spier schwarz: „Allen voran dürfte Chinas Null-Covid-Strategie weiterhin zu einer Unterbrechung der globalen Lieferketten führen. Weiterhin ist der Immobilienmarkt in China sehr fragil.“ Als politisches Risiko sieht Spier Chinas Konflikt mit Taiwan: „Der Westen könnte China aufgrund eines möglichen Einmarschs in Taiwan stark sanktionieren und die Weltwirtschaft dadurch erheblich schwächen. Fraglich ist freilich, ob China dieses hohe Risiko eingehen möchte.“

„Ich bin verhalten optimistisch“

wikifolio Top-Trader Patrick Kranz ( Larry) zählt zu den 13 Prozent der Voting-Teilnehmer, die für „Alles halb so schlimm“ gestimmt haben. Er argumentiert aus Investorensicht: „Aktien preisen in der Regel die erwarteten Bedingungen der nächsten sechs bis 24 Monate ein. Die entscheidende Frage ist also, ob sich in diesem Zeitraum alles noch viel schlechter entwickeln wird, als die aktuelle Erwartungshaltung dies nahelegt.“ Davon geht Kranz nicht aus: „Rezessionssorgen aufgrund negativer Einflussfaktoren wie Krieg, Inflation, Energiepreise, Zinserhöhungen, Lieferkettenproblematik, etc. dürften schon zu großen Teilen in den Kursen eingepreist sein. Im Zusammenspiel mit dem extrem negativen Sentiment und technischen Indikatoren bin ich verhalten optimistisch gestimmt.“

