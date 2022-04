Voting-Insights: Ist die Twitter-Aktie jetzt ein Kauf?

Elon Musk, der seit März mit einem Anteil von über neun Prozent der größte Aktionär des Kurznachrichtendienst ist, hat ein öffentliches Übernahmeangebot an Twitter -Aktionäre gerichtete. Musk bietet 54,20 Dollar in bar je Twitter-Aktie. Das Twitter-Management möchte die Übernahme verhindern. Dafür hat das Unternehmen zuletzt eine Gegenmaßnahme erlassen, die es anderen Aktionäre ermöglicht zusätzlich Anteile günstig zukaufen, wenn ein Käufer die Marke von 15 Prozent überschreitet. Angesichts dieses Konflikts haben wir im aktuellen Voting danach gefragt, ob die Twitter-Aktie derzeit kaufenswert ist.

Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy ) glaubt nicht an den Erflog des Übernahmeversuchs und hält die Twitter-Aktie derzeit nicht für kaufenswert: „Langfristig sind aus meiner Sicht die emotionalen Schimpftiraden von Elon Musk irrelevant. Der Teslagründer hat schon mehrmals mit seinen skurrilen Auftritten für Kopfschütteln gesorgt. Die Liste der emotionalen Twitter Reaktionen ist lange. Für Twitter wird dieser Sturm am Ende vorbeiziehen, egal wie die Sache ausgeht. Mein Rat an Elon: ‚Schuster bleib bei deinen Leisten!‘“

