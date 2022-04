Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall. Die Beliebtheit der Aktie erklärt Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy): „Rheinmetall weist im Geschäftsjahr 2021 ein Allzeithoch beim Ergebnis und weitere Rekordwerte aus. Durch die komplett neue politische Situation und den Aggressionskrieg der russischen Föderation, könnte sich das Unternehmen als wichtiger Verteidigungspfeiler für Europa erweisen.“ In Dobetsbergers wikifolio FuTureUS ist die Aktie mit 13,7 Prozent Gewichtung derzeit die größte Portfolio-Position.

FuTureUS Ritschy DE000LS9KHU7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.424,5 % seit 24.06.2012

+17,3 % 1 Jahr 0,78 × Risiko-Faktor

EUR 699.310,62 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Aktie der KI-Kreditplattform Upstart. An das Unternehmen glaubt unter anderem Trader Stefan Waldhauser ( stwBoerse). Schon seit mehreren Monaten ist die Aktie fester Bestandteil seines wikifolios High-Tech Stock Picking. Derzeit ist das Wertpapier mit 6,4 Prozent gewichtet.

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +210,2 % seit 12.06.2016

-6,9 % 1 Jahr 0,87 × Risiko-Faktor

EUR 16.380.247,35 investiertes Kapital

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Aktie des australischen Uranbergbauunternehmen Paladin Energy beobachten. Verkauft hat die Aktie unter anderem Trader Martin Mudry ( MM1988). Er begründet den Verkauf aus seinem wikifolio BIG BETS konzentriert investiert wie folgt: „Ich rechne mit einer Verlangsamung des Momentums im Uran Sektor und will lieber auf Nummer sicher gehen, statt die Aufwärtsbewegung zu stark auszureizen. Ich verkaufe Paladin Energy in diesem Wikifolio und erhöhe dadurch die Cashquote.“

BIG BETS konzentriert investiert MM1988 DE000LS9SZS6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +23,1 % seit 08.09.2021

- 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 9.491,96 investiertes Kapital

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche Nvidia. Die Aktie des Chipherstellers leidet derzeit unter Marktbefürchtungen. Immer mehr Stimmen werden laut, die schwächelndes Wachstum und Nachfragerückgang beim weltweit größten Chiphersteller prognostizieren. Auch einige wikifolio-Trader scheinen hier lieber auf Nummer sicher gehen zu wollen und trennten sich darum letzte Woche von der Aktie.