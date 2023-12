Die besten Wasserstoff-ETFs – diversifiziert in die Zukunft investieren

„Eine der Herausforderungen beim Investieren in neue Industrien ist, dass man nicht weiß, wer die Gewinner der Zukunft sind. Daher hat man ein Interesse, breit gestreut zu investieren. ETFs machen dies für den Anleger im Vergleich zu separaten Investments in Einzelaktien deutlich einfacher“, erklärt Sander Zboray, Leiter der Marketing- und Produktstrategie von VanEck für Europa.

Wer in Einzelaktien investieren will, steht zudem vor der zeitaufwendigen Aufgabe, jedes Unternehmen im Detail prüfen zu müssen. Gerade in noch jungen Industrien, die sich rasch wandeln, kann dies schwierig sein. Stichwort: Neue Technologien, neue Konkurrenten usw. Eine Investition in ein ausgewogenes Portfolio kann also aus mehreren Gründen Sinn machen, weiß VanEck-Experte Zboray: „Es ist nicht ausschließlich von der Performance eines Unternehmens abhängig, ermöglicht aber dennoch eine Beteiligung an der gewünschten Branche. Der ETF reduziert das idiosynkratische (unsystematische, Anm.) Risiko durch Diversifikation und stellt eine kostengünstige Investitionsmöglichkeit im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds dar.“

6 ETFs – eine überschaubare Qual der Wahl

Die folgende Tabelle zeigt die am Markt verfügbaren Wasserstoff-ETFs (Quelle: justETF.com, per 02.11.2023).

# ETF-Anbieter Währung Fondsgröße (in Mio. Euro) TER (in % p.a.) 1 L&G USD 381 0,49% 2 VanEck USD 76 0,55% 3 BNP Paribas Easy (EUR) EUR 16 0,30% 4 Global X USD 3 0,50% 5 Invesco USD 2 0,60% 6 BNP Paribas Easy (USD) USD 0 0,30%

„Alle 3 Monate wird der ETF neu zusammengesetzt“, erklärt Sander Zboray bezugnehmend auf das hauseigene Angebot. „Experten, die den zugrundeliegenden Index stellen, schauen auf den weltweiten Markt – wenn ein neues Wasserstoff-Unternehmen existiert, wird es, sofern es bestimmte Kriterien erfüllt, hinzugefügt.“ Was ist das Besondere am Wasserstoff-ETF von VanEck? „Er bietet eine gute Beteiligungsmöglichkeit an der Wasserstoffwirtschaft mit Fokus auf „Pure Play“, sagt Zboray.

Insgesamt stecken aktuell 26 Unternehmen in dem ETF – mit dabei natürlich auch die Aktien-Check-Sieger Air Products & Chemicals, Linde und Air Liquide. Zboray erklärt, warum: „Die 3 Sieger-Aktien spielen eine wichtige Rolle, weil sie die Liquidität des Portfolios verbessern, was die Kosten senkt und die Volatilität der Rendite senken, da sie im Bereich der Industriegase breit aufgestellt sind. Gleichzeitig ist ihr Wasserstoff-Geschäft ausreichend groß, um den ‚Pure Play‘-Charakter des ETFs nicht zu beeinträchtigen – zumal sie in diesem Bereich massiv investieren.“

Übrigens: Alle ETFs aus der Tabelle sind auch auf wikifolio.com handelbar – ausgenommen die Nr. 6. Der BNP Paribas-ETF in USD wurde erst Anfang dieses Jahres aufgelegt.

Fazit: Zeit für Wasserstoff (-ETFs und -wikifolios)

Ob mittels wikifolios oder ETFs, eine Wasserstoff-Beimischung zum bestehenden Depot könnte sich langfristig lohnen – zumindest für jene, die zwischenzeitliche Verluste verschmerzen können. Selbst Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS), dessen Euphorie seit der Erstellung des wikifolios Investment in Wasserstoff Aktien im September 2018 zwar etwas nachgelassen hat, bleibt langfristig überzeugt von der Branche: „Ich bin sehr optimistisch für die Werte, wo die Chance besteht, dass sie irgendwann Gewinne erzielen. Für die Werte, wo die Chance nicht besteht, müssen Politik und Notenbanken mehr tun. Würden hier Schritte unternommen, wäre ich sofort bereit aufzuspringen.“ Schwarz summiert: „Jetzt ist vermutlich ein nicht so schlechter Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen.“

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +253,1 % seit 11.09.2018

EUR 12.878.567,17 Investiertes Kapital -3,2 % Performance (1 J)

19,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +26,2 Prozent

Alle Ergebnisse des Wasserstoff-Aktien-Check als Download erhalten Dich erwarten über 50 Seiten mit der geballten Expertise von wikifolio Tradern und alle Detail-Ergebnisse des Wasserstoff-Aktien-Check. Jetzt PDF kostenlos herunterladen