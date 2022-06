Webinar mit Orkan Kuyas

Bei unserem kommenden Webinar dürfen wir einen wahren „Anlegerliebling“ der wikifolio Community willkommen heißen – Orkan Kuyas ( Facebooktrader). Seit 1999 ist der erfahrene Trader an der Börse aktiv und durch seine selbst entwickelte Chartstrategie vor allem in den Sozialen Medien als Trading-Coach bekannt geworden. Dem selbst ernannten „Facebooktrader“ gelang es neben den Sozialen Medien auch bei wikifolio eine große Anhängerschaft mobilisieren zu können. Das über zwei Jahre alte wikifolio Anlegerliebling befindet sich Stand 23. Juni 2022 aktuell bei einem Kursplus von ca. 41 Prozent bei einem Maximalverlust von weniger als 14 Prozent, was hervorragend zu seinem Ziel, bei geringem Risiko eine überdurchschnittliche Marktrendite zu erzielen, passt.

Du möchtest wissen, wie ihm das gelingt? Dann melde dich bei diesem Webinar an und erfahre, wie Orkan Kuyas bei Marktschwäche erfolgreich agiert. Also sei dabei und melde dich in Kürze kostenlos zu diesem Webinar an.

Anlegerliebling Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +41,4 % seit 11.12.2019

+10,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 7.991.038,83 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 14,5 Prozent