Dominante Divergenzen

Auch die Kurse der führenden Tech-Titel kennen nur den Weg nach oben. Dagegen sind deren chinesische Pendants aufgrund regulatorischer Eingriffe massiv unter Druck geraten. Aber auch innerhalb der US-Aktien gibt es starke Divergenzen: So tendiert beispielsweise der konjunktursensible Transportsektor bereits seit Mai leichter, was klassischer Weise als Nicht-Bestätigung des weiter anziehenden Dow Jones Industrial gewertet wird und möglicherweise ein Warnzeichen ist.

Fear of Missing out

Die Marktteilnehmer zeigten sich von solchen Divergenzen bislang aber unbeeindruckt. Im Gegenteil: Im ersten Halbjahr verzeichneten amerikanische Aktienfonds erneut hohe Mittelzuflüsse. Jeder Rücksetzer wurde bereitwillig gekauft. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Europa. Die Idee, dass die Aufwärtstrends unter einer Art besonderem Schutz der Notenbanken stehen, scheint für viele Marktteilnehmer plausibel zu sein. Entsprechend will niemand die nächste Aufwärtsbewegung verpassen, wobei einige der besten Chancen in den heftig rotierenden Einzeltiteln unterhalb der glatten Indexoberflächen zu finden sind.

Ein Stern am Himmel

Einen echten Stern am Himmel stellt das wikifolio Nordstern von Jörn Remus ( Nordmann2015 ) mit einer Performance von mehr als +320 % seit der Auflegung im Juni 2015 dar. Davon erwirtschaftete er allein im abgelaufenen Jahr einen Zuwachs von +53 %. Das wikifolio ist auf drei, eng miteinander verbundene Themen ausgerichtet: Zukunftsaktien, Wachstumsaktien und Megatrends. In der praktischen Umsetzung nutzt Remus alle Freiheitsgrade. Das bezieht sich auf die Haltedauer, die von Intraday-Trades bis zu mehrjährigen Investments reichen kann, aber auch auf den Mix der Anlagestile zwischen kurzfristigen charttechnischen Erwägungen bis zu Unternehmensbewertungen und Zukunftsaussichten bei den Langfristanlagen. Klar, dass sich Remus dann konsequenterweise auch bei der Wahl der Anlageinstrumente nicht einschränken lässt. Aktuell sind knapp 10 % des wikifolios in Put-Optionsscheinen auf verschiedene Aktienindizes investiert. Seine momentane Zurückhaltung wird auch durch eine Cash-Quote von knapp 30 % unterstrichen.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +321,5 % seit 18.06.2015

+53,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.833.741,68 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +26,4 Prozent

Auf der Lauer

Eine ebenfalls relativ hohe Kasse fährt Christian Scheid ( Scheid ) mit seinem wikifolio Special Situation long/short . Die rund 63 % Cash-Quote lassen ihm viel Bewegungsfreiheit, falls sich eine der zwölf Sondersituationen zeigt, bei denen er sich explizit auf die Lauer legt. Dazu gehören Übernahmekandidaten oder Squeeze-Outs ebenso wie Neubewertungen aufgrund bevorstehender Großaufträge oder extreme Unterbewertungen. Aktuell hält Scheid im Aktienbereich ausschließlich deutsche Nebenwerte der zweiten und dritten Reihe. Neu aufgebaut hat er jüngst eine Put-Position auf Grenke. Mit solchen Hebelinstrumenten sollen gezielt überproportionale Renditen erwirtschaftet werden, während der Kapitaleinsatz im Bereich dieser strukturierten Produkte auf zehn Prozent begrenzt bleiben soll. Welch glückliches Händchen Scheid für Spezialsituationen hat, zeigt eindrucksvoll seine Gesamtperformance von +549 % seit der Auflegung im November 2013.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +546,9 % seit 09.11.2013

+38,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.537.359,74 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +27,3 Prozent

Politisches Kalkül

Auch Dr. Elmar Peine ( Potter ) fährt in seinem wikifolio Das Polit-Büro eine hohe Cash-Quote von knapp 27 %. Seine aktuelle Zurückhaltung gegenüber dem Gesamtmarkt zeigt sich auch an seiner zweitgrößten Position, einem DB X-TR ShortDAX -Zertifikat, mit dem die anderen fünf Mitglieder seines „Politbüros“ abgesichert werden. Der originelle Name des wikifolios leitet sich aus einem nicht minder originellen Ansatz ab: Während allenthalben die Einmischung der Politik in die Wirtschaft moniert wird, dreht Peine den Spieß um, und macht genau daraus eine Tugend: Er positioniert sich genau dort, wo das „Polit-Büro“ ein Thema vorantreibt. Größte Einzelposition mit einer Gewichtung von mehr als 28 % ist die japanische Shimano, der unangefochtene Marktführer bei Fahrrad-Equipment, der weiter überproportional vom Fahrrad- und E-Bike-Boom profitieren sollte. Beim Photovoltaikmodulanbieter Jinkosolar und dem Bioethanolhersteller Verbio ist Peine auch für die Energiewende bestens positioniert. Insgesamt zahlte sich die Umsetzung der Vorgaben des „Polit-Büros“ mit einer Performance von +675 % seit Januar 2013 jedenfalls bestens aus.

Das Polit-Büro Potter DE000LS9BUA1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +667,2 % seit 03.01.2013

+61,1 % 1 Jahr 1,77 × Risiko-Faktor

EUR 1.074.828,03 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +27,0 Prozent

Was kommt?

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten Neben weiteren Unternehmensergebnissen stehen nächste Woche vor allem wichtige US-amerikanische Wirtschaftsdaten auf dem Programm: Am Montag gibt es die Zahlen der Einkaufsmanager für das verarbeitende Gewerbe, am Mittwoch folgen die Daten für den Dienstleistungssektor. Am Freitag steht schließlich der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung an.