Drei Streifen vor dem Sprint?

Bei adidas überwiegen seit einiger Zeit wieder die positiven News. So scheint man sich von dem Kursabsturz und den Turbulenzen der letzten drei Jahre – die Auswirkungen von Corona und Russland-Sanktionen waren für das Unternehmen besonders negativ – erholt zu haben. Aktuell sieht man sich in einer guten und interessanten Ausgangslage. Zudem scheint der Aktienkurs im Herbst des vergangenen Jahres seinen Boden gebildet zu haben und könnte sich nun am Anfang eines Aufwärtstrends befinden.

Beim Konkurrenten gewildert

Die Trendwende geht ziemlich genau mit einem Wechsel an der Konzernspitze einher. So konnte man im November letzten Jahres Björn Gulden als neuen Vorstandsvorsitzenden gewinnen. Fun-Fact, Gulden war bis dahin Chef beim Dauerrivalen Puma. Seitdem hat der adidas-Kurs um rund 85 % zugelegt. Das Unternehmen gehört in diesem Jahr sogar zu den Top-3-Performern im DAX. Analysten sehen noch deutliches Kurspotenzial aufgrund des nachlassenden Margendrucks und der neuen Strategie, die 2024 Früchte tragen soll. Zu den spannenden Werten des Kurszettels gehört adidas damit allemal.

Starke Marken, starke Performance

Yves Lienhard ( WorldsBest) möchte sein Trading-Kapital auf die Aktien global tätiger Unternehmen mit hohem Bekanntheitsgrad setzen – Unternehmen wie adidas. Damit sein wikifolio World's Best Brands optimal diversifiziert ist, sollen ca. 20 bis 40 Titel gehalten werden, die auch einigermaßen gleichgewichtet sind. Durchaus interessant ist die Tatsache, dass Lienhard für sich ein eigenes Aktienuniversum definiert hat, das aus ca. 100 bis 150 Unternehmen besteht und aus dem er dann die Titel für sein wikifolio auswählt. Zur Entscheidungsfindung sollen die technische und die fundamentale Analyse zu Rate gezogen werden. Ziel ist es, mit dieser Strategie eine langfristige Outperformance gegenüber dem MSCI World zu erzielen. Aktuell ist er quasi vollinvestiert. Zu den 30 Einzelpositionen gehören auch Top-Performer wie Microsoft (+339 %), Alphabet (+336 %), Ferrari (+254 %) und Apple (214 %). Lienhard bringt es seit Start des wikifolios im April 2015 auf eine erfreuliche Gesamtrendite von +121 %. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von +10,3 %.

World's Best Brands WorldsBest DE000LS9FYT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +123,7 % seit 22.04.2015

+19,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.229.847,62 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +10,3 Prozent

Die Marke und ihr Wert

Auch Martin Zipfel ( madn) spricht der Marke einen hohen monetären Wert zu. Entsprechend sucht er für sein wikifolio Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum hauptsächlich Unternehmen, die über bekannte „Brands“ verfügen. Denn diese sind es, die aus seiner Sicht Kundenvertrauen und Kundenbindungen schaffen und damit für die Gewinnsteigerungen der Unternehmen sorgen. Sein Fokus liegt auf jenen europäischen und nordamerikanischen Titeln, die sich in erster Linie an Endabnehmer richten. Regelmäßig wird eine langfristige Haltedauer mit bestmöglichem Return on Investment (ROI) angestrebt. Vor einem Kauf geht Zipfel zudem folgende Schritte: Zunächst beleuchtet er das jeweilige Geschäftsmodell und bewertet Chancen sowie Risiken. Danach vergleicht er diese mit der relevanten Konkurrenz. Hier achtet er z.B. auf einen möglichen Verdrängungswettbewerb und auf aufstrebende Konkurrenten. Schließlich wartet er auf den passenden Zeitpunkt zum Investieren, wobei News oder die Kursentwicklung selbst konkrete Käufe auslösen können. Sein wikifolio umfasst derzeit 54 Einzelaktien, bei einem Cash-Anteil von 3,7 %. Unilever ist mit 7,0 % die größte Position. Gefolgt von Henkel, Beiersdorf, Hochtief und Associated British Foods. Auch er hält Anteile von adidas. Dank einer durchschnittlichen Jahresperformance von guten +11,6 % hat Zipfel seit der Auflegung im September 2012 ein Plus von +168 % erwirtschaftet.

Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum madn DE000LS9AGH7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +167,5 % seit 18.09.2012

+12,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 369.886,62 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +9,6 Prozent

Auf die Marktphase kommt es an

Franz Köninger ( AmbitionTrading) orientiert sich vornehmlich an den Marktphasen. So soll der Investitionsgrad seines wikifolios Ambition Europa und USA in starken Marktphasen hoch sein und in schwachen Phasen entsprechend niedrig. Überwiegend sucht er nach europäischen und US-amerikanischen Wachstumswerten, die sich darüber hinaus in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden. Auch sollen diese eine möglichst hohe Gewinn- und Kapitalrendite aufweisen. Die Entscheidungsfindung erfolgt dann hauptsächlich über die technische Analyse, wobei auch fundamental nichts gegen einen Kauf sprechen sollte. Köningers Renditeziel richtet sich ebenfalls nach den Marktphasen: in einem Bullenmarkt sollen nachhaltig positive Erträge erwirtschaftet werden, während in einer Baisse vor allem der Werterhalt im Vordergrund steht. In unklaren Marktphasen kann der Cash-Anteil auch schon mal bei 100 % liegen – aktuell beläuft er sich auf 19,7 %. Sein restliches Kapital ist in 21 Einzelaktien aufgeteilt. Seine fünf größten Positionen sind derzeit: Siemens, GFT Technologies, Airbus, MTU Aero Engines und Evotec. Seit der Auflage im Dezember 2016 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +82 %. Dies entspricht einer jährlichen Performance von erfreulichen +9,6 %.

Ambition Europa und USA AmbitionTrading DE000LS9KXW0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +82,1 % seit 28.12.2016

+12,7 % 1 Jahr 0,86 × Risiko-Faktor

EUR 170.991,83 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +9,6 Prozent

Was kommt?

Die kommende Woche hält einige spannende Termine parat. Bereits am Montag wird in Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex vorgestellt. Am Dienstag folgen in den USA die Daten zu den Auftragseingängen und zum Verbrauchervertrauen. Die Bank of Canada veröffentlicht den dortigen Verbraucherpreisindex. Mittwochs wird das GfK Verbrauchervertrauen für Deutschland präsentiert. In Amerika müssen sich die Banken einem von der Fed durchgeführten Stresstest unterziehen. Am Donnerstag legt Destatis die Daten zum harmonisierten Verbraucherpreisindex vor. Für die USA wird das annualisierte Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Am Freitag folgen die BIP-Zahlen für Großbritannien, die deutschen Einzelhandelsumsätze und der Verbraucherpreisindex der Eurostaaten.

