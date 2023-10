Innovativ währt am längsten

Ihm drohen über 100 Jahre Haft, zumindest in der Theorie. Dass es auch anders geht und man durch unternehmerisches Engagement, Innovationswillen und Beharrlichkeit zu einem geradezu märchenhaften Wohlstand kommen kann, zeigt kein geringerer als …

… Jeff Bezos! Er hat im Jahr 1994 das Unternehmen Amazon gegründet, anfangs noch als reine Online-Buchhandlung. Wie kein Zweiter erkannte er das Potenzial des Internets und hatte eine große Vision. Er erweiterte die Produktpalette über die Jahre kontinuierlich um Musik, Filme, Elektronik und Haushaltsartikel. Mittlerweile ist Amazon nicht nur größter Online-Händler mit mehr als 250 Millionen Produkten, sondern auch Online-Videothek (Amazon Prime) und einer der größten Anbieter von Cloud-Speichern (Amazon Web Services – aws). Das Vermögen von Bezos, der im Jahre 2021 als CEO zurückgetreten ist, wird auf über 150 Milliarden USD geschätzt. So sieht ein wirklich positives Beispiel für den amerikanischen Traum aus!

Ri(ts)ch mit Innovationen

Für Richard Dobetsberger ( Ritschy) sind Innovationen und Innovationspotenzial die herausragenden Eigenschaften eines erfolgreichen Unternehmens. Entsprechend hat er sein wikifolio UMBRELLA mit unbestrittenen Innovatoren bestückt. Woher die Unternehmen kommen, ist für ihn nicht relevant. Lediglich bei den Branchen konzentriert er sich auf Pharma und neue Technologien. Dobetsberger setzt ein aktives Portfoliomanagement um. Über die Details seiner Analysemethodik und Instrumente zur Entscheidungsfindung hält er sich weitgehend bedeckt. Die Haltedauer macht er vor allem vom künftigen Innovationspotenzial, welches er in den Unternehmen sieht, abhängig. In der Regel möchte er zwischen sechs und zwölf Positionen halten. Aktuell sind es elf Einzelwerte bei einem vernachlässigbaren Cash-Anteil. Seine größten Positionen sind: Rheinmetall, Palantir Technologies, Tesla, Amazon und IBM. Seit der Auflage im September 2012 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen überragende +1.464 %. Dies entspricht einer eindrucksvollen jährlichen Durchschnittsperformance von +28,2 %.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.461,7 % seit 16.09.2012

EUR 23.286.643,36 Investiertes Kapital +4,3 % Performance (1 J)

23,6 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +28,2 %

Innovation im Internet

Auch Marius Rimmelin ( audiophile) hält vornehmlich Ausschau nach Innovationstreibern wie Amazon. Für sein wikifolio Internet der Dinge | Technologie kommen deswegen eher Unternehmen aus dem Technologiesektor in Frage. Besonders hat es ihm der Bereich „Internet der Dinge (IoT)“ angetan, da er hier das größte Zukunftspotenzial und mittel- bis langfristig die höchsten Wertsteigerungen erwartet. Die konkrete Titelauswahl erfolgt dann auf Basis einer fundamentalen Unternehmensanalyse. Zusätzlich lässt er sich von aktuellen News gängiger Finanzmedien inspirieren. Neben Aktien aus der ganzen Welt, die den Kern des wikifolios bilden, können auch ETFs beigemischt werden. Mit 21,7 % fällt die Cash-Quote im Moment relativ hoch aus. Der Rest seines Kaptals ist auf neun Einzelaktien aufgeteilt. Erfolgreichstes Investment ist Nvidia mit einer unfassbaren Kurssteigerung von +3.116 %. Es folgen Microsoft (+448 %), Amazon (+281 %), Super Micro Computer (+152 %) und Cisco (+113 %). Die Gesamtrendite von +183 % seit Januar 2016 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von sehr starken +14,4 %.

Internet der Dinge | Technologie audiophile DE000LS9JQ14 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +182,8 % seit 15.01.2016

EUR 1.841.235,28 Investiertes Kapital +28,8 % Performance (1 J)

28,9 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +14,4 %

Der spielende Mathematiker

Mahan Tahvildari ( Mathematiker) setzt in seinem wikifolio Videospiele zu einem Großteil auf Unternehmen aus der Videospielbranche, da er sich dort aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung als Gamer besonders gut auskennt. Auch Medienkonzerne, die über Patente, Werbung oder Lizenzrechte einen Teil ihrer Erlöse im Gaming-Sektor generieren, stehen in seinem Fokus. Er sieht in dem Bereich auch weiter einen soliden Wachstumsmarkt, weil aufgrund von Entwicklung und verbesserter Technologie die Umsätze stetig gesteigert werden. Für die Entscheidungsfindung verwendet er aktuelle Trends, Ergebnisse aus Unternehmensberichten und selbsterstellte sowie von Fachzeitschriften angebotene Analysen. Auch die Chartanalyse hilft Tahvildari bei der Titelauswahl, aber insbesondere beim Timing. In einem normalen Marktumfeld ist der Anlagehorizont eher langfristig ausgerichtet. Bei einem Cash-Anteil von 4,6 % zählt das wikifolio derzeit 35 Positionen rund ums Gaming. Neben Amazon sind auch Microsoft, Sony, Electronic Arts oder Take 2 Interactive vertreten. Im Jahresdurchschnitt legte das wikifolio so spielerisch um +12,9 % zu. Die Gesamtrendite seit August 2016 beläuft sich auf erfreuliche +138 %.

Videospiele Mathematiker DE000LS9KTE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +136,9 % seit 21.08.2016

EUR 262.037,45 Investiertes Kapital +11,7 % Performance (1 J)

19,6 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +12,9 %

Was kommt?

Während der kommenden Berichtswoche findet die Jahrestagung von IWF und Weltbank in Marrakesch, Marokko statt. In Deutschland veröffentlicht Destatis am Montag die Daten zur Industrieproduktion. Am Dienstag werden Veränderungen zu den Einzelhandelsumsätzen präsentiert. Destatis legt am Mittwoch Zahlen zum harmonisierten Verbraucherpreisindex vor. In den USA wird die Bekanntgabe des Erzeugerpreisindex erwartet. Später am Abend soll noch das FOMC-Protokoll veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgen die Verbraucherpreise und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, ebenfalls in den USA. Der Freitag beschließt die Woche dann mit den Daten zum US-Verbrauchervertrauen.

