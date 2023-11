Wachstum aus der Wolke

Rückenwind gibt es für die Walldorfer u.a. durch das Cloud-Geschäft, ohne das beim Thema Künstliche Intelligenz nichts läuft. Die Bedeutung machen die im Oktober veröffentlichten Zahlen deutlich. Der SAP-Gesamtumsatz legte im dritten Quartal auf 7,74 Mrd. EUR zu, 3,42 Mrd. EUR entfielen auf die „Wolke“. Die positiven Impulse sorgten dafür, dass die Aktie in diesem Monat ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte.

Schaufelverkäufer des KI-Goldrauschs

Während SAP die Clouderlöse für das laufende Jahr auf 14,0 bis 14,2 Mrd. EUR prognostiziert, wird für 2025 ein ordentlicher Zuwachs auf 21,5 Mrd. EUR vorhergesagt. Vom größer werdenden Kuchen profitiert auch der Online-Gigant Amazon mit seiner Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS). Neben Anbietern von Cloud-Infrastruktur gehören Unternehmen wie Palantir, die Software und Dienstleistungen zur Analyse gigantischer Datenmengen anbieten, zu den großen Profiteuren. Hier sorgte ein Umsatzplus von +17 % auf 558 Mio. USD zuletzt für einen starken Schub beim Aktienkurs.

Titel mit Star-Appeal

Alexander Mittermeier ( TechInvestor) setzt im wikifolio Cloud Stars International auf einen Aktienkorb global führender Cloud-Anbieter. Dabei werden nicht nur die Big Player der Cloud-Infrastruktur wie Amazon oder der Cloud-Software wie Salesforce.com berücksichtigt. Auch weniger bekannte Titel wie VMWare aus Palo Alto, ein Anbieter von Cloud-Management-Software und Spezialist für Virtualisierungsplattformen, tauchen im Portfolio auf. Natürlich ist auch SAP einer seiner Cloud-Stars. Die Aktien-Auswahl wird aufgrund fundamentaler Kriterien wie Wachstumsperspektiven, Qualität des Managements und Geschäftszahlen getroffen. Das Feintuning von Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkten erfolgt über die Momentum-Analyse der Titel. Aktuell enthält das wikifolio 23 Einzelaktien. Am stärksten sind Adobe, Amazon und Microsoft gewichtet. Der Cash-Anteil liegt bei 4,6 %. Seit Auflegung im April 2014 wurde ein Plus von +257 % erwirtschaftet, was einer durchschnittlichen Jahresperformance von +14,7 % entspricht.

Cloud Stars International TechInvestor DE000LS9EQY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +259,5 % seit 09.08.2014

EUR 170.140,44 Investiertes Kapital +37,4 % Performance (1 J)

24,2 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +14,8 %

Mit ruhiger Hand in der Disruption

Auch Sebastian Götz ( GoetzPortfolios) deckt im wikifolio Technology Outperformance mit Aktien wie Amazon und Microsoft das Cloud-Thema ab. Beide Aktien zählen zu den Top-3 seiner Titel. Der Dritte im Bunde ist Nvidia, Marktführer von Chips für KI-Anwendungen. Seit dem Kauf erbrachte diese Aktie bislang eine Performance von sage und schreibe +2.012 % – da zahlt sich der mittel- bis langfristige Investmenthorizont aus! Geringer gewichtet als die Top-3 Titel ist die Cloud-Software-Aktie Salesforce.com. Grundsätzlich werden im wikifolio aber Chancen des ganzen Technologiesektors genutzt. Die ausgewählten Aktien, aktuell sind es 20 Positionen, sollen dabei den breiten Markt aufgrund ihres überdurchschnittlichen Wachstums schlagen. Eine wesentliche Rolle spielen fundamentale und technische Kriterien sowie Sentiment-Analysen. Hinzu kommt die Berücksichtigung von Makro-Daten. Zum Investmentstil der ruhigen Hand passt der Ansatz, die Positionen möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktlage zu halten. Aktuell liegt die Cash-Quote bei 9,6 %. Seit Auflegung im August 2013 wurde eine exzellente Performance von +574 % erzielt. Damit liegt die jährliche Durchschnittsperformance bei eindrucksvollen +20,4 %.

Technology Outperformance GoetzPortfolios DE000LS9FQP8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +583,0 % seit 06.08.2013

EUR 288.953,00 Investiertes Kapital +47,6 % Performance (1 J)

26,2 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +20,4 %

Die Platzhirsche der KI

Thomas Schuster ( Th96tr) widmet sich im wikifolio Artificial Intelligence, in das er auch selbst investiert ist, den Schwerpunkten Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren. Aktuell befinden sich 22 Titel in seinem Portfolio. Vier Aktien, nämlich Nvidia, Microsoft, Apple und Alphabet, sind prozentual sogar zweistellig gewichtet und machen gut 52 % der Gesamtgewichtung aus. Die Unternehmen, die für eine Aufnahme in das wikifolio in Frage kommen, müssen international ausgerichtet sein. Neben fundamentaler und technischer Analyse der Titel wird besonders auf den Newsflow geachtet. Ende Oktober hat Schuster einige Werte nachgekauft, darunter Zebra Technologies, einen führenden Anbieter im Segment der automatischen Identifizierung und Datenerfassung (Automatic Identification and Data Capture). Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen positive Wachstumsaussichten im Gesundheitswesen und in der Fertigungsindustrie vermeldet. Weitere Nachkäufe waren Twilio, Betreiber einer Cloud-Kommunikationsplattform für Webentwickler, und der DAX-Konzern Mercedes-Benz Group. Seit Oktober 2017 liegt die Wertentwicklung des wikifolios bei +132,2 %, die durchschnittliche jährliche Performance beträgt damit sehr erfreuliche +14,8 %.

Artificial Intelligence Th96tr DE000LS9MQ43 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +135,0 % seit 03.10.2017

EUR 372.431,08 Investiertes Kapital +45,5 % Performance (1 J)

26,5 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +14,8 %

Was kommt?

Der Reigen ökonomischer Daten beginnt am kommenden Montag mit den Rohöllagerbeständen in den USA. Am Dienstag steht der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen auf der Agenda, der als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gilt. Am Mittwoch richtet sich das Augenmerk zunächst auf Asien. In Japan werden die Zahlen zum japanischen Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal bekanntgegeben. Danach steht der Verbraucherpreisindex in UK an. In den USA werden zudem die Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreisindex veröffentlicht. Ebenfalls aus den USA kommen am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philly Fed Herstellungsindex zur Lage im produzierenden Gewerbe. Zum Wochenschluss blicken die Anleger am Freitag auf den Verbraucherpreisindex in der Eurozone und auf die Zahlen zu den US-Baugenehmigungen.

