Regionen-Vergleich: Wo gibt es gute Tech-Aktien zum besten Preis?

USA: Everybody's Darling

Der Begriff Tech-Aktien ist untrennbar mit den USA und dem Silicon Valley verbunden. Apple, Amazon, Microsoft, Meta (ehem. Facebook) und Co. zählen seit Jahren zu den absoluten Anlegerfavoriten. Auch bei den über 150 Teilnehmern unseres Aktien-Checks stehen die US-Tech-Werte hoch im Kurs. Folgende Grafik zeigt das deutlich:

Aktien-Check Ländervergleich Die USA haben bei sämtlichen Kriterien die Nase vorn, außer bei Nachhaltigkeit. Zumindest hier kann Deutschland punkten.

In fast allen abgefragten Kategorien haben die US-Aktien deutlich die Nase vorn. Auch aus der Sicht von Top-Trader Philip Bußmann ( LONGLIFE) spricht viel für die USA: “Die starken Kursrückgänge seit Jahresbeginn haben viele Aktien wieder günstiger werden lassen. Zudem spricht der Erfindergeist aus der Vergangenheit für die US-Tech-Aktien. Weltweit hat die USA eine führende Stellung herausgearbeitet. Das Silicon Valley zieht nach wie vor herausragende Talente an.”

China: Unter dem Radar

Chinesische Aktien haben keinen guten Ruf. Eine staatlich gelenkte Wirtschaft, die 0-Covid-Strategie der Regierung und andauernde Konflikte mit dem Westen verschrecken Anleger. Die Teilnehmer unseres Aktien-Checks scheinen hier eine Übertreibung zu wittern. Wie folgende Grafik zeigt, halten sie die chinesischen Tech-Aktien ( Alibaba, Baidu, Tencent, Xiaomi) für unterbewertet:

Verhältnis Preis / qualitative Einschätzung

“Viele Anleger aus dem Westen schauen sich die chinesischen Aktien grundsätzlich nicht an. Gemessen am zu erwartenden Gewinn im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sind die Aktien zum günstigsten Preis zu haben.” Philip Bußmann LONGLIFE

Top-Trader Stefan Waldhauser ( stwBoerse) warnt jedoch davor, sich von den günstigen Preisen blenden zu lassen. In seinem Blog kommentiert er: “Ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich mir ein nachhaltig erfolgreiches Stock Picking chinesischer Aktien weder zutraue noch zumuten will. Daher werde ich trotz der zweifelsohne optisch niedrigen Bewertungen auch zukünftig keine China Tech Aktien mehr in das High-Tech Stock Picking wikifolio aufnehmen.”

Deutschland: Nachhaltig, aber nicht sexy

Deutsche Tech-Aktien überzeugen in Punkto Nachhaltigkeit. Das war es dann aber auch schon. In sämtlichen anderen qualitativen Kriterien unseres Aktien-Checks landen die heimischen Technologiewerte hinter ihren Pendants aus den USA und China. Wie du in der Preis-/Qualität-Grafik siehst, halten die Umfrage-Teilnehmer die Aktien von TeamViewer, Nemetschek und SAP für fair bewertet. Die Wertpapiere von Siemens und Infineon schätzen sie als leicht unterbewertet ein.

Glaubt man Trader Bußmann, ist die Liste der Probleme des deutschen Technologie-Sektors lang: “Arbeitskräftemangel bei Zukunftsthemen wie der Digitalisierung und zunehmende weltweite Konkurrenz in der Automobilindustrie. Außerdem gibt es hierzulande keine bedeutenden Rohstoffvorkommen und perspektivisch höhere Energiepreise, wenn es keine Kehrtwende mit Russland gibt. Darüber hinaus ist die deutsche Wirtschaft stark Exportabhängig.”

