TeamViewer - zurecht der Prügelknabe?

TeamViewer - vom Anlegerliebling zum Prügelknaben

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass TeamViewer seinen Höhenflug erlebte. Die Corona-Pandemie war in vollem Gange. Ein Impfstoff noch nicht in Sicht. Eine Vielzahl an Ländern befand sich im Lockdown. Die Börsen brachen ein. Auf der Suche nach krisenfesten Geschäftsmodellen stießen Anleger auf das deutsche Software-Unternehmen TeamViewer. Ein Programm zur Fernwartung bzw. Steuerung von Computern und anderen Endgeräten passte perfekt zum Zeitgeist. Der Börsenwert des Unternehmens verdoppelte sich in vier Monate. Im Juli 2020 war eine TeamViewer-Aktie knapp 55 Euro Wert.

Doch der Hype hielt nicht lange an. Im Sommer sanken die Corona-Fallzahlen. Impfstoffhersteller veröffentlichten erste aussichtsreiche Studienergebnisse. Eine Rückkehr zur Normalität schien wieder denkbar. Die zuvor gefeierten Aktien der “Corona-Gewinner” wurden abverkauft. So erging es auch TeamViewer. In den letzte zwei Jahren verlor das Unternehmen kontinuierlich an Börsenwert. Heute ist eine TeamViewer-Aktie rund 9,5 Euro Wert und notiert damit gute 80 Prozent unter dem All Time High.

TeamViewer - das Schlusslicht im Aktien-Check

Angesichts des Werteverfalls der Aktie verwundert es wenig, dass TeamViewer in unserem aktuellen wikifolio-Tech-Aktiencheck - einer qualitativen Umfrage zu 15 ausgewählten Tech-Aktie mit über 150 Top-Tradern - den letzten Platz belegt.

# Name Punkte 1 Microsoft 4,51 2 Alphabet 4,51 3 Nvidia 4,34 ... 13 SAP 3,43 14 Xiaomi 3,38 15 TeamViewer 2,94

In den abgefragten Kategorien Wettbewerbsposition, Robustheit des Geschäftsmodells, Prozesseffizienz, Managementqualität und finanzielle Risikotragfähigkeit belegte TeamViewer den letzten Platz. In der Kategorie Innovationskraft den vorletzten. Ins Mittelfeld schaffte es das Software-Unternehmen nur in der Kategorie Nachhaltigkeit.

“Ein unterschätzter Faktor bei TeamViewer ist ESG. Über Videokommunikation und Fernwartung können Reisen eingespart werden, was massiv der CO2 Bilanz hilft.” Philipp Haas investresearch

TeamViewer - schlecht, dafür fair bewertet

Wer nun annimmt, dass die schlechte Einschätzung von TeamViewer bedeutet, dass sich die Teilnehmer des Aktienchecks klar gegen den Kauf der Aktie aussprechen, liegt falsch. Denn bei aktuellen Kursen halten die Umfrageteilnehmer das Wertpapier für fair bewertet. Folgende Grafik verdeutlicht dies:

Verhältnis Preis / qualitative Einschätzung

“Insgesamt erscheint TeamViewer für das Margenprofil und die Marke nicht teuer.” Philipp Haas investresearch

