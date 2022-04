Was ist ein wikifolio?

Ein wikifolio ist ein fiktives Musterdepot. Jeder wikifolio Nutzer kann wikifolios erstellen. Das macht ihn zum wikifolio Trader. In einem wikifolio wird eine Handelsstrategie umgesetzt, also einzelne Werte (wie z.B. Aktien) gekauft und auch wieder verkauft. Dafür steht den wikifolio Tradern in deutschsprachigen wikifolios ein Anlageuniversum von über 410.000 Werten aus Aktien, ETPS, Fonds, Anlagezertifikaten und Hebelprodukten zur Verfügung. (Für englischsprachige rund 11.000 Aktien, Fonds und ETPs).

Der Trader kann entscheiden, ob er das wikifolio für sich alleine nutzen möchte (Status Test), öffentlich teilen möchte (Status Publiziert) oder damit sogar die Basis für ein Finanzprodukt, ein wikifolio-Zertifikat (Status Investierbar), schaffen möchte.