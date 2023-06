Ich habe mich schon früh für den Bereich Aktien und Investments interessiert. Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse absolviert und bin danach in den Immobilienbereich gewechselt. Neben meinem Beruf, habe ich mich immer sehr viel mit Aktien und Kursen beschäftigt. Ich habe etliche Berechnungen und "Backtests" fürs Trading durchgeführt. Nach bestimmt 1.200 Stunden Analysearbeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass meine Philosophie beim Investieren folgende ist: !! Keep it simple !! Diese Philosophie steht bei meinen Wikifolios immer an erster Stelle :) mehr anzeigen

