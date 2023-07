PergerInvest

Meine Handelsstrategie besteht darin, das Portfolio auf verschiedene Anlageklassen zu diversifizieren, um ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen. Es wird 50 % in Gold, 25 % in den Nasdaq (Large Cap) und die restlichen 25 % in Small Cap Europe Aktien investiert. Einmal pro Jahres wird ein Rebalancing durchgeführt. Die Entscheidung, 50 % in Gold zu investieren, basiert auf der Tatsache, dass Gold als sicherer Hafen gilt und in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oft an Wert gewinnt. Es dient als Absicherung gegen potenzielle Verluste in anderen Anlageklassen und kann helfen, das Portfolio stabil zu halten. Die Investition von 25 % in den Nasdaq (Large Cap) ermöglicht es, an den potenziellen Gewinnen großer, etablierter Technologieunternehmen zu partizipieren. Der Nasdaq-Index umfasst Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft und andere, die oft starkes Wachstum verzeichnen. Diese Unternehmen haben eine etablierte Marktposition und können langfristige Renditen bieten. Die restlichen 25 % werden in Small Cap Europe Aktien investiert. Small Cap Unternehmen sind in der Regel Unternehmen mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung und bieten ein höheres Wachstumspotenzial. Durch die Investition in europäische Small Caps kann von lokalen Unternehmen profitiert werden, die möglicherweise noch nicht auf dem Radar größerer Investoren stehen und somit attraktive Renditen bieten könnten. Diese Aufteilung in drei verschiedene Anlageklassen ermöglicht es, das Risiko zu streuen und gleichzeitig von den unterschiedlichen Eigenschaften jeder Anlageklasse zu profitieren. Gold dient als sicherer Hafen, der Stabilität bietet, während der Nasdaq (Large Cap) und Small Cap Europe Aktien das Potenzial für langfristiges Wachstum bieten.