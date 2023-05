Thomas Hänseler

Seit ca. 40 Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Börse. In dieser Zeit habe ich so ziemlich alles ausprobiert: Aktien, Optionen, Optionsscheine, knock-outs, Fonds, ETF's, Anleihen. Ich habe eine Menge Krisen erlebt: Schwarzer Montag 1987, Zusammenbruch des Neuen Marktes, Nine-Eleven, Finanzkrise, Brexit, Corona usw. usw. Doch trotz aller Krisen geht es an der Börse langfristig weiter nach oben. Es hat mich immer fasziniert, nach Aktien zu suchen, die steigen und dann möglichst dabei zu sein. Der Großteil meines privaten Kapitals ist in Aktien investiert und wird selbstverständlich von mir selbst verwaltet. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre