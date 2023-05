steady growth with global champs

Investiert werden soll in diesem wikifolio fast ausschließlich in große internationale Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden Euro, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen. Wichtig hierbei ist ein stabiles Umsatz- und Ertragswachstum. Es werden Titel aus den verschiedensten zukunftsträchtigen Branchen ausgewählt. Ein stetiger Wertzuwachs wird angestrebt, die Volatilität soll hierbei gering gehalten werden. Zur Absicherung in schwierigen Börsenphasen kann es erforderlich werden, Aktien zu verkaufen und Cash zu halten oder aber das Wikifolio mit Put-Optionsscheinen, auch knock-out-Puts, auf große Indizes abzusichern. Ein Rohstoffanteil von bis zu 20% (Gold, Silber, Platin usw.) kann beigemischt werden.