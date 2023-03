Ich suche nach den besten Wachstumsstories im Markt und möchte an den besten Unternehmen über deren Wachstumszyklus investiert bleiben. Kurzfristigere Swing-Trades sorgen für einen höheren Turnover und damit auch für einen größeren „Compunding Effect“. Am Aktienmarkt gilt für mich: Risk First! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre