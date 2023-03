Following True Market Leaders

Das Wikifolio konzentriert sich auf die echten führenden Aktien im Markt! Wir suchen nach fundamental, sowie technisch starken Titeln, die unter relativer Stärke aus soliden Basen auf neue Hochs ausbrechen. Wir möchten an den besten Wachstumsstories im Markt partizipieren: starker Umsatz- und Gewinnwachstum bei hohen Margen, angetrieben durch neue Produkte/Services und/oder sich positiv verändernde Marktgegebenheiten. Wir möchten in Aktien investiert sein, die von Institutionen gekauft werden, deren Nachfrage nach den Aktien der Antrieb für weitere Kursgewinne sind. Wir investieren konzentriert in 5-10 Unternehmen, die möglichst viele der genannten Kriterien erfüllen und deren Sektor und Gruppe sich im Aufwind befinden. Der Fokus ist der gesamte amerikanische Aktienmarkt, es kann jedoch auch weltweit investiert werden. Eine Beimischung von gehebelten Zertifikaten ist möglich, jedoch nicht die Regel und ist eher ein Trading-Vehikel als ein längerfristiges Investment Wenn die Marktgegebenheiten es erfordern, verzichten wir auf Exposure auf gehen mit hohen Cash-Quoten in die Defensive, denn wir wollen unsere Gewinne behalten und das Risiko gering halten. Der selbe Ansatz gilt auch beim individuellen Stock Picking. Klar definierte Ein- und Ausstiege ermöglichen uns das konzentrierte Investieren in die True Market Leaders jedes neuen Zyklus.