Im Alter von 18 Jahren habe ich mein erstes Depot eröffnet und sämtliche Bücher zum Thema langfristiger Veranlagung verschlungen. Meine Ausbildung drehte sich ebenso hauptsächlich um Veranlagungen und Finanzierungsthemen (Bachelor in Corporate Finance, Master in Controlling und Unternehmensbewertung). Neben meinem Studium konnte ich auch bereits Erfahrungen in einer Wertpapierabteilung einer Österreichischen Großbank sowie in einer Vermögensberatung sammeln. Auch privat setze ich mich intensiv mit Themen bzgl. Veranlagungen auseinander und konsumiere alle (Hör-)Bücher, die ich zu diesem Thema bekommen kann. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre