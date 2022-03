Allwetter - No Worries

Handelsidee

Dieses Portfolio ist breit aufgestellt und beinhaltet eine Vielzahl an Assetklassen. Diese Assetklassen sind hinsichtlich deren Risiken breit gestreut und umfassen 70 % Aktien (global), 10 % Anleihen (global; Investment Grade), 10 % Gold und 10 % Kryptowährungen (Bitcoin und Ethereum). Zur Abbildung dieser Assetklassen werden ausschließlich große ETF's (Fondsvolumen größer 300 Mio. €) mit geringer TER (zwischen 0,10 % und 1,98 %) gewählt. Diese ETF's sind thesaurierend, wodurch etwaige Dividendenerträge automatisch in die jeweiligen Fonds reinvestiert werden. Dadurch wird der Zinseszinseffekt maximiert, was sich langfristig positiv auf die Rendite auswirkt. Einmal jährlich wird ein Rebalancing vorgenommen, bei dem die Gewinne jener ETF's, die sich überdurchschnittlich gut entwickelt haben, realisiert werden. Diese Gewinne werden anschließend dazu verwendet um die ursprüngliche Asset-Allokation für das folgende Jahr wieder herzustellen. mehr anzeigen