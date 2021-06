Ich habe die meiste Zeit meiner beruflichen Karriere in der Analyse des Kapitalmarkts verbracht. Zudem sammelte ich Erfahrungen aus der Unternehmenssicht in der Kapitalmarktkommunikation und aus der Sicht eines Anlegers in der Vermögensverwaltung. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre