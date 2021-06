Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

FREIGHTCAR AMER. DL-,01

Freightcar kommt heute unter die Raeder. Allerdings sieht die fundamentale Lage nach wie vor gut aus. Obwohl die Q1 Zahlen unterhalb der Erwartungen lagen, hob das Management den Ausblick fuer die Auslieferungen um mehr als 10% an und sprach von einem anziehenden new order momentum. In der juengsten Vergangenheit hat das Unternehmen die Kosten drastisch senken koennen. Ich bleibe mit einer kleinen Position drin.