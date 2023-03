Andreas Waldert

Deep Alpha Research ist ein in München ansässiges Investment-Research- und Technologieentwicklungsunternehmen. Unser Team besteht aus erfahrenen Tradern, Data Scientists und Quants. Wir kombinieren einen akademischen Ansatz mit Neugier und Kreativität, um Chancen auf den Finanzmärkten zu entdecken und diese in unseren Portfolios widerzuspiegeln. Deep Alpha Research hält sich an die höchsten Standards bei der Berechnung von Kennzahlen und dem Einsatz von maschinellem Lernen. Das Unternehmen ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht „BaFin“ in der Liste der Instituts-unabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen registriert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre