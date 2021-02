DerInformatiker

Indirekte Börsenerfahrung durch Börsenspiele und Literatur seit dem 14. Lebensjahr und direkte Trading-Erfahrung sein dem 18. Lebensjahr. Darüber hinaus wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der programmatischen Textauswertung und Sentiment-Analyse zur Indexprognose während des Studiums. Neben der Lektüre von Börsenklassikern von André Kostolany, Benjamin Graham, David Dodd oder Ray Dalio, programmiere ich regelmäßig diverse Börsenstrategien zur Generierung von Aktienanalysen und teste deren Prognosegenauigkeit in verschiedenen Märken. Hierzu nutze ich gängige Programmiersprachen wie R und Python. Durch das Informatikstudium bin ich vertraut mich mathematisch-stochastischen Verfahren und lese in meiner Freizeit wissenschaftliche Paper zu quantitativen Prognosemodellen (z.B. LASSO-Regressionen zur Ölpreisvorhersage u.v.m.). Stolz bin ich darauf, dass ich in der Vergangenheit Trends sehr früh erkannt und profitabel investiert habe. Durch meine Affinität zu Informationstechnologien habe ich u.a. früh in Amazon, Facebook (IPO), Tesla, Alphabet, Palantir Technologies (IPO), Alibaba (IPO) oder Cyber-Sicherheitsfirmen wie Checkpoint Software, CyberArk, Palo Alto investiert. Darüber hinaus habe ich sehr erfolgreich antizyklisch in Öl-& Gas investiert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre