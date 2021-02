China Value Invest

Handelsidee

Dieses Wikifolio sucht gezielt nach fundamental unterbewerteten Value Investments im Wachstumsmarkt China.



Zur qualitativen und quantitativen Analyse der einzelnen Aktien werden die Prinzipien der Aktienanalyse von Benjamin Graham und David Dodd berücksichtigt. Darüber hinaus analysiere ich als Informatiker (cand. B.Sc.) und Betriebswirt (B.Sc, M.Sc. & M.Sc.) Daten wie "Jahresabschlüsse", "Unternehmenskennzahlen", "Stellenzanzeigen", "Mitarbeiterprofile", "Short Quoten", "strategische Managemententscheidung", "Sentiment in Nachrichten" und "Sentiment in Social Media".



Die Idee hinter der Strategie lässt in wenigen Sätzen beschreiben:

Die Aktienmärkte, insbesondere Technologie- und Wachstumswerte, sind zu Beginn des Jahres 2021 trotz konjunkturell und politisch schwierigen Bedingungen fundamental relativ hoch bewertet. Der Handelskonflikt zwischen den USA & China und die überparteiliche Verabschiedung des Holding Foreign Companies Accountable Act, haben zu einem Abverkauf von einigen chinesischen Einzelwerten geführt, die nun fundamental unterbewertet sind. Aufgrund des hohen Wachstumspotenzial der chinesischen Volkswirtschaft, scheint hier eine mittel -& langfristig attraktive Investionsgelegenheit vorzuliegen. Ganz nach dem Prinzip von Carl Mayer von Rothschild: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen."



Um also das Delistingrisiko in den USA zu minimieren, werden bevorzugt Aktien mit Listing in Hong Kong erworben.



Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und investiert ausschließlich in Aktien. mehr anzeigen