Julian Gibbert

Ich bin Student mit hoher Begeisterung für den Kapitalmarkt und mittlerweile über 4 Jahre an der Börse aktiv. Mein Fokus liegt auf Value und Buy-and-Hold Aktieninvestments und ETFs, mittlerweile auch erste Erfahrungen im Fixed Income und im Private Equity. Ich bin stets interessiert Neues über die Börse, Wirtschaft und Investments zu lernen und habe eine hohe Begeisterung für Unternehmensanalysen. Diese führe ich regelmäßig mehrere Stunden in der Woche durch und bin stets erstaunt wie die Welt der Unternehmen untereinander verknüpft ist. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre