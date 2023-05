Gibbi Buy-and-Hold

Der Fokus dieses Portfolios liegt auf Long only Buy-and-Hold Investments mit soliden fundamentalen Daten. Im Optimalfall entsprechen diese zusätzlich den Kriterien des klassischen Value Investings. Anlageuniversum ist hierbei Global mit einem geplanten Anlagehorizont von mindestens einem Jahr bis hin zu langfristigen Investments mit 20 Jahren und mehr. Gehandelt werden in diesem Portfolio nur Aktien ohne das nutzen von Derivaten oder anderen strukturierten Produkten zur Absicherung oder Renditesteigerung. Durch Diversifizierung im Portfolio soll eine zu hohe Gewichtung (>20%) von einzelnen Positionen vermieden werden. Entscheidungen werden anhand einer detaillierten fundamentalen Analyse getroffen. Die Analyse beginnt auf einer Top-Down Ebene und endet in der unternehmensspezifischen Due Diligence. Als Basis der Analysen dient hierbei Economics- und Investment Banking Research, verfeinert durch eigene fundamentale Analysestrukturen und Research. Investment erfolgt nach Erfüllung der gesetzten Anlagekriterien, basierend auf Value Investing Kriterien.