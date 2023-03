Das wikifolio "Goldaktien mit Dividende" soll zwei Aspekte einer diversifizierten Geldanlage abbilden: die Anlage in Gold und die Partizipation an einem laufenden Ertrag (Dividenden). Zum Hintergrund: Gold erfüllt eine wichtige Funktion von Geld in herausragender Weise: ein dauerhafter Wertspeicher zu sein. Darum tauschen viele Investoren und Notenbanken einen Teil ihrer finanziellen Reserven in Gold und halten dieses langfristig. Physisch gelagertes Gold bietet jedoch keinen laufenden Ertrag. Anders verhält es sich bei ausgewählten Produzenten von Gold (Minen-Gesellschaften). Sie stellen nicht nur ein Produkt her, welches für Anleger eine hohe Bedeutung hat (Gold), sondern erzielen dabei Gewinne, welche sie teilweise in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Häufig sind es diese Unternehmen, die dank ihrer umfangreichen Lagerstätten über die größten privaten Goldreserven verfügen. Das wikifolio "Goldaktien mit Dividende" wendet folgende Auswahlkriterien an: Es soll in Minengesellschaften investiert werden, die primär Gold fördern. Auch kann in Unternehmen investiert werden, welche im Bereich der Finanzierung des Goldbergbaus tätig sind (sog. Royalty- und Streaming-Companies). Sämtliche Gesellschaften sollten so etabliert und kapitalstark seien, dass sie über einen hohen positiven Cash-Flow verfügen und vorzugsweise eine Dividende ausschütten. Dies schließt eine Investition in kapitalschwache Newcomer oder Cash-flow-schwache Unternehmen aus. Es soll ferner darauf geachtet werden, dass die Unternehmen die ESG-Kriterien laufend optimieren und sie primär in Staaten produzieren, in denen rechtsstaatliche Prinzipien zur Anwendung kommen. Die Unternehmen sollen in erster Linie mit Hilfe einer Fundamentalanalyse identifiziert werden. In einem Umfang bis zu 20% sollten dem Portfolio auch ETC beigemischt werden können, welche physisch in Gold, Silber oder Platin investieren. Der geplante Anlagehorizont ist überwiegend langfristig.