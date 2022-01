Gerhard Zach

Ich beschäftige mich als gelernter Bankkaufmann und Diplom-Wirtschaftsmathematiker seit über 30 Jahren mit Wertpapieren, insbesondere Aktien. Neben meinem eigenen Vermögen verwalte ich drei weitere Depots in meiner Familie, sowie als Finanzvorstand zwei Stiftungsvermögen. Insbesondere die nachhaltigen Strategien im realen Familiendepot führten zu einer jährliche Rendite von über 8% seit Beginn (2002) - bei einer cash-Quote von durchschn. 30% und ohne Einsatz von Hebelprodukten / Zertifikaten. Diese Rendite strebe ich auch für die wikifolios als Mindest-Zielgröße an. Mein Managementstil orientiert sich an buy & hold - Marktschwankungen sind selten vorherzusehen. Ich versuche stattdessen Geschäftsmodelle zu verstehen und zu erkennen, welche Aktien dauerhaft Gewinne erwirtschaften können bzw. auch in schwachen Marktphasen werthaltig bleiben. Ich beschäftige mich fast täglich mit Aktien(stories). Es ist mein Hobby. Darüber hinaus, teste ich auch gerne technische Trading-Strategien, bei denen es ankommt, diszipliniert klare Handels-Routinen durchzuhalten. Wikifolios, denen diese Strategien zu Grunde liegen, eigenen sich als Beimischung. Allerdings muss sich auch das Trading für mich in effizienter Zeit realisieren lassen. Ich stütze mich deshalb bei der Titelauswahl auf Börsenbriefe und technische Indikatoren. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinen wikifolios vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. Bitte beachten Sie insbesondere den Wertpapierprospekt. Neben den Risiken aus Positionen meiner wikifolios, besteht auch das Emissionsrisiko des Emittenten. mehr anzeigen

